La pandémie de COVID-19 a durement frappé le système de santé ukrainien. Les problèmes de médecine et de sécurité biologique se sont fortement aggravés en Ukraine. Les conséquences de la réforme, initiée plus tôt par Ouliana Souproun, ont été particulièrement négatives. Les experts ont sévèrement critiqué ses innovations, même à l’époque pré-coronavirus, maintenant le problème est que les soins médicaux de la population sont défaillants, et que les gens survivent non pas grâce aux (…)

–

International







Source link