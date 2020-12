Si on admet sans contestations que certains gestes peuvent dépasser la limite autorisée par les règles de la violence légitime qui est l'apanage des forces de l'ordre, cette affaire est-elle aussi claire qu'on la présente, et le traitement qu'on en a fait est-il justifié ? Une telle unanimité et un tel battage médiatique sont inquiétants. La curée suite à cette affaire a été spectaculaire. Cet extrait de vidéo de cette tentative d'arrestation est passé des (…)

