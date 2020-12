Jeu concours DVD : LES 7 ÉGLISES DE L’APOCALYPSE

À l’occasion de la sortie de la série Les 7 Églises de l’Apocalypse, disponible en DVD à partir du 1er décembre, SAJE Distribution et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des coffrets DVD de la série !

Une incroyable série documentaire sur le livre

le plus mystérieux et fascinant de la Bible

7 lettres adressées à 7 Eglises. C’est ainsi que commence le célèbre livre de l’Apocalypse selon Saint Jean. A la fois complexe et mystérieux, il fascine par ses terrifiantes prophéties sur la fin des temps. Mais l’Apocalypse est-elle une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité historique et géographique ? C’est en partant de ce postulat que Christophe Hanauer, passionné par l’histoire du christianisme, décide de partir en Asie Mineure, à la recherche d’indices dans ces 7 Églises, et sur les sites de fouilles archéologiques.

« Un petit chef d’œuvre d’érudition très accessible,

aux images époustouflantes » – L’1visible

A travers l’Asie Mineure, terre d’aventure, de légendes et de mythes, il nous embarque pour un voyage extraordinaire, une enquête haletante sur les traces des premiers chrétiens… Cette enquête, devenue une vraie quête de sens pour pour son auteur, prend une résonance toute particulière de nos jours, surtout avec la crise sanitaire que nous vivons tous.

Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l’ambition : 285 heures de tournage en Grèce, Turquie, Suisse et Alsace ; 23 intervenants issus du monde entier ; 27 heures d’interviews… La réalisation impeccable, la musique haletante, les somptueux paysages de Grèce et de Turquie, ainsi que les magnifiques images font de ce récit une enquête prenante qui passionnera tout autant le chrétien que le non-initié !

Le 1er décembre en coffret 3 DVD

Premier siècle de notre ère, en Asie Mineure. Le christianisme en marche se confronte aux cultes païens antiques et à l’ordre établi par la Rome impériale. Dans ce contexte hostile Le Livre de l’Apocalypse de Saint Jean va s’imposer. Ce texte est adressé à Sept Eglises, qui se trouvent en actuelle Turquie, et qui reçoivent 7 lettres personnelles que le Christ dicte à l’apôtre Jean. Christophe Hanauer décide d’aller enquêter sur les secrets que renferment ces 7 Eglises de l’Apocalypse. Que représentent elles, qu’ont elles à nous apprendre sur l’histoire de notre civilisation ? Quel est leur message pour l’humanité du 21ème siècle ? Les prophéties de l’Apocalypse pourraient elle encore nous concerner ?

9 épisodes de 26 min. / Langues : Français

Disponible en 3 DVD au prix public conseillé de 29,99 € TTC

Édité par SAJE Distribution

Un superbe coffret digipack 3 DVD

accompagné d’un livret de 16 pages

Règlement du jeu concours Les 7 Églises de l’Apocalypse :

Du 1er au 15 décembre 2020 à minuit, répondez correctement aux 3 questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être un coffret 3 DVD de la série Les 7 Églises de l’Apocalypse, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Les trois gagnants tirés au sort recevront un coffret 3 DVD de la série Les 7 Églises de l’Apocalypse.

Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

