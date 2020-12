[Dossier] Brexit : et maintenant ?

[DOSSIER SPÉCIAL] Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020, l’Union européenne a pour la première fois perdu l’un de ses membres. Trois ans et demi après le référendum britannique sur le Brexit, le Royaume-Uni naviguerait donc seul, hors de toute contrainte européenne…

Pourtant, la réalité est plus complexe. Si l’Union décide désormais à 27 et non plus 28, ce n’est qu’à la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020, que le Brexit pourrait produire ses principaux effets. D’ici là, les négociateurs britanniques et européens doivent parvenir à un accord sur la relation future. Malgré la pandémie de Covid-19 et des rounds de négociation jusqu’ici peu productifs, Boris Johnson a refusé d’étendre la période de transition, rendant l’hypothèse d’un no deal plus qu’envisageable.