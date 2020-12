Chine: Dix-huit morts après un accident dans une mine de charbon

(Reuters) – Dix-huit personnes ont péri dans une mine de charbon à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, rapporte l’agence de presse officielle Xinhua samedi.

Vingt-quatre personnes ont été piégées sous terre par des niveaux excessifs de monoxyde de carbone dans la mine, a annoncé l’agence.

Un survivant a été secouru et des recherches sont encore en cours.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incident, qui s’est produit dans une mine fermée depuis plus de deux mois et dont l’équipement souterrain était en train d’être démantelé, ajoute-t-on de même source.

Fin septembre, 16 décès avaient été signalés après que des mineurs de la mine de charbon de Songzao, à Chongqing, ont été piégés par des niveaux élevés de monoxyde de carbone.

(Tom Daly et Andrew Galbraith; version française Camille Raynaud)