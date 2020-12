« Cash Investigation ». Services publics : liberté, égalité, rentabilité ? – France 2 – 10 décembre 2020

Hôpitaux, écoles, préfectures… près de cinq millions d’agents travaillent dans les services publics. Stabilité de l’emploi ? Jobs « tranquilles » ? Salaires garantis ? Ce que révèle ce nouveau numéro du magazine « Cash Investigation » (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), présenté par Elise Lucet, sur les pratiques de l’Etat, premier employeur de France, est très loin de ces clichés… Il taille dans ses budgets et a de plus en plus souvent recours à la sous-traitance, notamment dans les secteurs les plus sensibles, comme la santé.

La journaliste Marie Maurice a enquêté sur le quotidien du personnel de nettoyage hospitalier quelques mois avant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Elle s’est fait embaucher comme femme de ménage par l’un des géants français du nettoyage. Sa mission : désinfecter les chambres de l’un des plus grands hôpitaux publics de France. Et alors que ces personnels sont plus que jamais en première ligne dans la lutte contre la pandémie, leurs conditions de travail sont alarmantes.

Le recours aux petites mains du Service civique

Ce qu’a permis de découvrir cette immersion journalistique au cœur de la réalité quotidienne de cet établissement hospitalier est inquiétant : formations à la va-vite, cadences infernales, pénurie de matériels… Et dans un univers où le strict respect de l’hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales, ces maladies qui s’attrapent pendant un séjour à l’hôpital, devraient être une priorité absolue, le recours à la sous-traitance interroge.

Pour faire encore plus d’économies, l’Etat n’hésiterait pas à se mettre hors la loi. Il a ainsi recours aux petites mains du Service civique, cours duquel les jeunes touchent une indemnité inférieure au salaire minimum légal sans cotiser au chômage. Et dans certaines administrations comme Pôle emploi ou des préfectures, ces volontaires du Service civique font un vrai job, ou remplacent parfois des agents publics, ce qui est normalement illégal…

« Services publics : liberté, égalité, rentabilité ? », une enquête de Marie Maurice diffusée jeudi 10 décembre 2020 à 21 heures sur France 2.

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».

