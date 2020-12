« Vous êtes une chance » pour la République, a déclaré ce vendredi 4 décembre Emmanuel Macron en s’adressant aux jeunes Français issus de l’immigration, dans un entretien avec le média en ligne Brut.

EN DIRECT. Macron envisage une « nouvelle aide exceptionnelle » pour les jeunes

« La République vous reconnaît » et « vous êtes une chance pour elle. Et donc votre histoire individuelle est une partie de notre histoire » et de « l’identité française », a affirmé le président de la République.

Macron s’invite sur Brut et Snapchat : « Plus qu’une stratégie de communication, une nécessité »

La France, un « pays-monde »

« La France est un pays-monde », faite d’une « histoire qui n’est pas unique et figée, mais qui se nourrit d’histoires venues de tous les continents », a insisté Emmanuel Macron.

« Il est vrai que toute une partie de notre culture n’est pas représentée », a admis le chef de l’Etat. Emmanuel Macron a également tenté de définir ce que signifie être Français :

« Être Français, c’est être citoyen […] C’est aussi habiter une langue : savoir la manier, la comprendre, la transformer », a-t-il déclaré. « C’est participer à un projet et une citoyenneté. Pas une couleur ou une religion. C’est une histoire qui a été nourrie par le catholicisme, et par les apports du protestantisme, du judaïsme et plus récemment de l’islam ». Vous avez honte de ne pas parler votre langue maternelle ? Découvrez le syndrome du bon immigré

« La France s’est faite par la langue et l’Etat », rappelle le chef de l’Etat, qui a cependant insisté sur l’importance de l’apprentissage de l’arabe à l’école.

« On ne regarde pas le potentiel extraordinaire qu’on a », regrette-t-il. « Quand vous connaissez l’arabe, que votre famille parle arabe, c’est une chance pour la France. On a refoulé les langues étrangères de ceux qui appartenaient à des diasporas. »

Un travail pour réconcilier les mémoires

Emmanuel Macron a également estimé que la France doit « finir le travail historique sur la guerre d’Algérie » pour réconcilier les mémoires, en rappelant qu’un rapport sur ce sujet a été demandé à l’historien Benjamin Stora.

Benjamin Stora : « Ce qui a fait la grandeur de la France c’est la décolonisation, pas la colonisation »

Ce travail « permettra la réconciliation des mémoires parce que nous avons dans notre pays des tas de mémoires de la guerre d’Algérie, qui sont autant de blessures » et qu’il faut dire à la jeunesse issue de l’immigration que « la République vous reconnaît ».

La France et l’Algérie entament un délicat travail sur la réconciliation des mémoires