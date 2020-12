Le 2 décembre 2020, le Conseil de Sécurité de l’ONU s’est réuni selon la Formule Arria, sur le thème « Mise en œuvre du Paquet de mesures de Minsk de 2015 pour régler la situation en Ukraine : un an après le sommet de Paris au Format Normandie ». Lors de cette réunion de l’ONU devant discuter de l’état de la mise en œuvre des accords de Minsk, les représentants de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), Natalia Nikonorova et (…)

–

International







Source link