Emmanuel Macron promet une réponse « au premier semestre »

La France va-t-elle prendre le chemin de l’Ecosse ? Emmanuel Macron a en tout cas promis pour 2021 « une réponse très concrète » au problème de la précarité menstruelle, dans un entretien au média en ligne Brut vendredi 3 décembre. Le président était interrogé sur la « gratuité des protections hygiéniques comme voté en Écosse ». « J’ai demandé qu’on avance, je veux qu’avec les associations compétentes et pour toutes les femmes qui sont dans cette situation on puisse avoir une réponse », a-t-il répondu.

« Parce que, quand on voit des femmes qui sont dans la très grande précarité, qui sont à la rue, elles vivent tout ce que vit un homme, d’épuisement physique, de réduction de votre durée de vie, de maladies qu’on contracte, d’humiliation, et elles vivent en plus deux choses (…): en effet la précarité menstruelle, le fait d’avoir des règles dans la rue et de ne pas pouvoir acheter de quoi se protéger et de quoi être digne dans la journée, et puis le viol », a détaillé le chef de l’Etat.

« Et donc ça, c’est une action sur laquelle je veux qu’on renforce le travail avec les associations, les services sociaux, les communes », a encore indiqué Emmanuel Macron.