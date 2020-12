TRIBUNE. La lettre ouverte de 80 élus pour sauver le sport dans les quartiers

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,

Madame la ministre déléguée aux Sports,

Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu à Matignon ce lundi 23 novembre, réunissant plusieurs maires sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et à la tribune portée par une diversité d’acteurs du sport (villes, associations, fédérations, athlètes et dirigeants sportifs…), nous vous adressons ce courrier.

Nous avons tiré la sonnette d’alarme, car nos projets mis en œuvre dans les quartiers les plus sensibles de notre pays, malgré leur efficacité et leur utilité sociale, sont trop peu soutenus et pas assez reconnus. A titre d’exemple, les associations pionnières du socio-sport sont fragilisées par l’absence d’engagement pérenne (convention d’objectifs triennale) de l’Etat. Nous souhaitons co-construire une politique publique ambitieuse et interministérielle permettant le développement de nos projets.

En réponse à notre mobilisation, le Ministère des Sports, ainsi que l’Agence Nationale du Sport ont évoqué un budget de 75 millions d’euros affecté aux projets sociosportifs (éducateurs, équipements, formations…) : nous souhaiterions avoir plus d’informations concernant l’orientation de ces aides, la sélection des projets financés et le mode d’attribution de ces financements. Ce budget pourrait également permettre de financer les propositions rédigées, par une diversité d’acteurs, lors du « Plan Banlieue ».

Le sport, moteur du pacte républicain

Dans le cadre des travaux du « Plan Banlieue », il y a plus de trois ans, la pratique sportive avait été positionnée comme un élément central du rapport Borloo, dont un programme s’intitulait « Développer et insérer nos quartiers par le sport ». Le rapport précisait ainsi le rôle sociétal du sport : « C’est un univers qui a un vrai contact avec la jeunesse, noué dans la durée et dispensant des valeurs par l’exemple. C’est un moteur essentiel du pacte républicain. C’est le meilleur levier pour accompagner l’insertion sociale et professionnelle et l’accès à l’emploi. C’est aussi souvent le dernier lien avec certains jeunes en situation de décrochage scolaire et social ».

Ce rapport décrivait une situation alarmante pour nos quartiers : « Nos quartiers, avec 9 000 équipements, sont à près de 40 % en dessous de la moyenne de l’agglomération et comptent deux fois moins de licenciés. Un taux de chômage presque 3 fois supérieur ». Il préconisait plusieurs mesures fortes telles que :

« Former et recruter 5 000 coachs d’insertion par le sport (éducateurs sportifs en club ou associations, éducateurs spécialisés ou scolaires), qui contribueront à développer 50 0000 parcours de jeunes des QPV et ZRR,

Mettre à niveau 1 000 équipements pour se rapprocher de la moyenne nationale et assurer le développement de 100 centres sportifs « Sport dans la ville »,

Former 10 000 jeunes à la préparation et l’animation des JOP 2024… ».

Par ailleurs, une proposition avait également été envisagée pour le monde sportif fédéral avec la mise en place, pour chaque fédération sportive délégataire de service public, d’un rapport annuel à remettre au ministère des Sports pour justifier « des moyens mis en place pour développer leur pratique dans les quartiers, d’une augmentation de pratiquants au sein des quartiers et du nombre d’emplois créés au sein des QPV ».

Un signal de reconnaissance était attendu par l’ensemble des acteurs pour souligner l’engagement immédiat de l’État dans le cadre de ce programme, à travers une dotation exceptionnelle et unique de 10 000 euros qui aurait été affectée aux 15 000 clubs amateurs dans les 1 500 QPV, quelle que soit leur taille.

Malheureusement, trois ans plus tard, les associations ainsi que les élus locaux constatent que la dynamique impulsée par ce plan est inexistante et que peu de projets sont finalement soutenus. Pourtant, ces projets s’inscrivent dans le cadre de la démarche que nous défendons : utiliser le sport comme un levier pour répondre à des enjeux de société (éducation, insertion socioprofessionnelle…) sur nos quartiers (QPV) plus vulnérables à la crise sanitaire que le reste du territoire.

L’impact du Covid-19

Cette situation sanitaire a eu un impact dramatique sur les associations sportives, et notamment celles implantées dans les quartiers. Une étude, réalisée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, indique que 90 % des associations ayant répondu ont signalé un impact « fort » ou « très fort » à court terme de la Covid-19 et plus des 2/3 des répondants ont vu leur activité baisser d’au moins 60 % lors du premier confinement.

Cette situation a également eu un impact considérable sur le modèle économique des petites associations, avec la forte diminution des inscriptions prise de licences (pour la saison 2020-2021) auprès des associations culturelles et sportives :

– 23 % dans les clubs sportifs d’Allonnes (Sarthe),

– 25 % pour les associations de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines),

– 43 % pour les associations d’Arras (Pas de Calais),

– 50 % pour celles de Grigny (Essonne).

Finalement, l’étude publiée lundi dernier par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) alerte sur la sédentarité et l’inactivité physique notamment des adolescents.

Création de 5 000 emplois sportifs

Historiquement, la France a démontré un vif intérêt quant à l’utilité du sport, avec notamment la création de la fondation du Sport Français, initiée par M. Jacques Chirac et M. Jean-François Lamour, pour financer des projets sociosportifs avec l’appui de grandes entreprises (Veolia, EDF, Française des Jeux, Coca-Cola, Havas…), la création d’un Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » (fermé en mars 2019) et la mise en place d’un réseau national sport insertion (CNOSF/EDF) regroupant plus d’une centaine d’agents de développement pour permettre le déploiement de nos actions.

A l’heure ou nos associations rencontrent des difficultés majeures, alors qu’elles sont souvent le dernier rempart pour une jeunesse parfois désespérée, il devient plus qu’urgent d’engager largement une nouvelle relation de confiance envers les acteurs du sport des zones les plus fragiles de notre pays. Aussi, pour établir la confiance, nous demandons la mise en place et l’application du « Plan Borloo » car il est crucial que des moyens rapides soient mise en œuvre. Nous proposons donc prioritairement :

Un fonds pérenne d’urgence , simple d’utilisation, pour assurer la survie des associations sportives impliquées dans les quartiers de notre pays (budget de 50 millions d’euros) ;

, simple d’utilisation, pour assurer la survie des associations sportives impliquées dans les quartiers de notre pays (budget de 50 millions d’euros) ; La création et le financement de 5 000 emplois sportifs (éducateurs, coach d’insertion…) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurales (budget de 60 millions d’euros) ;

(éducateurs, coach d’insertion…) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurales (budget de 60 millions d’euros) ; Un réseau d’incubateurs pour accompagner la montée en compétences d’une centaine d’acteurs par année (budget de 1,5 million d’euros) ;

d’une centaine d’acteurs par année (budget de 1,5 million d’euros) ; Le financement de conventions triennales avec les 100 meilleures initiatives de l’éducation et de l’insertion par le sport (budget de 10 millions d’euros) ;

avec les 100 meilleures initiatives de l’éducation et de l’insertion par le sport (budget de 10 millions d’euros) ; La création d’un outil pour mesurer l’impact social des projets sociosportifs pour les fédérations, les villes et les associations (budget de 1 million d’euros) ;

des projets sociosportifs pour les fédérations, les villes et les associations (budget de 1 million d’euros) ; L’attribution d’une enveloppe de 1 % du budget global des Jeux Olympiques et Paralympiques sur des projets ou des dynamiques présentes dans les villes (QPV).

Un Grenelle de l’éducation et l’insertion par le sport

Nous vous proposons un bilan semestriel pour le suivi de l’ensemble des mesures. Afin qu’une nouvelle dynamique collective soit mise en place, nous proposons le lancement d’un « grenelle » de l’éducation et de l’inclusion par le sport, le lundi 1er février à Garges-Lès-Gonesse. Il réunira massivement l’ensemble des acteurs auprès des maires qui souhaitent co-construire le sport de demain dans les quartiers.

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, alors que nos territoires sont au bord d’une explosion sociale majeure, les acteurs locaux du sport, qui ont des réponses à apporter et des résultats concrets, sont à bout de souffle ! Nous sommes prêts à nous engager pour accompagner encore plus de jeunes laissés sur le bord de la route, mais avons pour cela besoin de co-construire une nouvelle vision du sport avec des moyens adaptés.

Les signataires :

Cette lettre ouverte a été signée par plus de 80 élus (maires, députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux) de tous bords politiques (L’Obs a précisé l’étiquette de quelques-uns d’entre eux).

Benoît JIMENEZ (UDI) – Maire de Garges-Lès-Gonesse et Conseiller Régional d’Île-de-France

Jean-Baptiste BORSALI – Maire du Bourget et Vice-président de l’Établissement Public Territorial Paris Terres d’Envol

Patrick HADDAD – Maire de Sarcelles et vice-Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France

Louis GISCARD D’ESTAING – Maire de Chamalières

Aude LAGARDE – Maire de Drancy

Ludovic TORO – Maire de Coubron et Conseiller Régional d’Île-de-France

Nicolas MEARY – Maire de Bretigny-sur-Orge et Vice-Président du Conseil Départemental de l’Essonne

Mohamed GNABALY – Maire de L’Ile-Saint-Denis

Rodolphe THOMAS – Maire d’Hérouville-Saint-Clair

Thierry FALCONNET – Maire de Chenôve

Catherine ARENOU – Maire de Chanteloup-les-Vignes

Natacha BOUCHART (LR) – Maire de Calais

Philippe RIO (PCF) – Maire de Grigny

Karine FRANCLET – Maire d’Aubervilliers et Conseillère Régionale d’Île-de-France

Bruno DRAPRON – Maire de Saintes et Conseiller Régional de la Nouvelle Aquitaine

Jean-François VIGIER – Maire de Bures-sur-Yvette et Conseiller Régional d’Île-de-France

Cédric PEMBA-MARINE – Maire de Port-Marly

Stephen HERVÉ – Maire de Bondy

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT – Maire de Mennecy, Vice-Président de la Région Île-de-France et Vice-Président de l’AMF

Jean-François DEBAT (PS) – Maire de Bourg-en-Bresse

Quentin GESELL – Maire du Dugny, Vice-Président au sport de la Métropole du Grand Paris

Dominique BAILLY – Maire de Vaujours, Vice-Président du Grand Paris-Grand Est et de l’Association des Maires d’Île-de-France

Mathieu HANOTIN (PS) – Maire de Saint-Denis, Président de Plaine Commune et Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis

Michel FOURCADE – Maire de Pierrefitte-sur-Seine

Karim BOUAMRANE – Maire de Saint-Ouen-sur-Seine et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Hervé CHEVREAU – Maire d’Epinay sur Seine, Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis et Vice-Président de Plaine Commune

Martine VALLETON – Maire de Villepinte et Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis

Stéphane BLANCHET – Maire de Sevran

Katia COPPI – Maire des Pavillons-sous-Bois et Conseillère Départementale de Seine-Saint-Denis

Rolin CRANOLY – Maire de Gagny, Vice-Président du Territoire Grand Paris Grand Est et Conseiller Métropolitain

Pierre Yves MARTIN – Maire de Livry-Gargan et Conseiller Métropolitain

Thierry MEIGNEN – Maire de Blanc-Mesnil et Conseiller Régional d’Île de France

Youssef BEN AMAR – Adjoint aux sports de la ville d’Allonnes

Nathalie LEBAS – Conseillère Régionale des Hauts-de-France

Daniel LECAS – Conseiller Régional des Hauts-de-France

Hamid CHABANI – Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis

Romain CHAMPEL – Conseiller Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

Mustapha SAADI – Conseiller Régional d’Île-de-France

Brice NKONDA – Conseiller Régional d’Île-de-France

Jean-Christophe LAGARDE (UDI) – Députée de Seine-Saint-Denis et Président du Groupe UDI et indépendants

Sophie AUCONIE – Députée d’Indre et Loire

Valérie SIX – Députée du Nord

Béatrice DESCAMPS – Député du Nord

Catherine OSSON (LREM) – Députée du Nord

Gérard LESEUL – Député de la Seine-Maritime

Bruno FUCHS – Député du Haut-Rhin

Christian HUTIN – Député du Nord

Dominique POTIER – Député de la Meurthe-et-Moselle

Marietta KARAMANLI – Députée de la Sarthe

Laurence DUMONT – Députée du Calvados

Guillaume GAROT (PS) – Député de la Mayenne

Valérie RABAULT (PS) – Députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe Socialiste et Apparentés

Stéphane VIRY – Député des Vosges

Alain DAVID – Député de la Garonne

Régis JUANICO (PS) – Député de la Loire

Boris VALLAUD (PS) – Député des Landes

Richard RAMOS (Modem) – Député du Loiret

David CORCEIRO – Député du Val-d’Oise

Maud PETIT – Députée du Val-de-Marne

Marguerite DEPREZ-AUDERBET – Députée du Pas de Calais

Jean-Pierre MOGA – Sénateur du Lot-et-Garonne

Jacques LE NAY – Sénateur du Morbihan

Jean-François LONGEOT – Sénateur du Doubs

Dominique VERIEN – Sénatrice de l’Yonne

Annick BILLON – Sénatrice de la Vendée et Conseillère Communautaire des Sables-d’Olonne Agglomération

Vincent DELAHAYE – Vice-Président du Sénat et Sénateur de l’Essonne

Catherine FOURNIER – Sénatrice du Pas-de-Calais et Conseillère Régionale des Hauts-de-France

Valérie LETARD – 1ère Vice-Présidente du Sénat, Sénatrice du Nord et Conseillère Régionale des Hauts-de-France

Olivier HENNO – Sénateur du Nord, Vice-Président du Conseil Départemental du Nord et Conseiller Départemental du Nord

Sabine DREXLER – Sénatrice du Haut-Rhin et Conseillère Départementale du Haut-Rhin

Michel SAVIN – Sénateur de l’Isère

Max BRISSON – Sénateur des Pyrénées-Atlantiques et Conseiller Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Jean-Jacques LOZACH – Sénateur de la Creuse et Conseiller Départemental de la Creuse

Céline BOULAY-ESPERONNIER – Sénatrice de Paris et Conseillère de la Métropole du Grand Paris

Olivier PACCAUD – Sénateur de l’Oise et Conseiller Départemental de l’Oise

Jean-Raymond HUGONET – Sénateur de l’Essonne

Stéphane PIEDNOIR – Sénateur de Maine-et-Loire

Marianne DURANTON – Maire de Morsang-sur-Orge

Nathalie GROUX – Conseillère Régionale d’Île de France

Maxence ANSEL – Conseillère Régionale d’Île de France

Nathalie DELEPAULE – Conseillère Régionale d’Île de France

Laure-Agnès MOLLARD-CADIX – Conseillère Régionale des Hauts-de-France

Sylvie MONCHECOURT, maire de Montigny-sur-Loing

Véronique COTE-MILLARD, conseillère régionale d’Ile-de-France

Benjamin FERNIOT, conseiller régional d’Ile-de-France

James CHERON, maire de Montereau-Fault-Yonne

Jean-Christophe POULET (DVG), maire de Bessancourt