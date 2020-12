privés d’enseignante, des élèves de CM2 en vacances forcées pendant trois mois à Mennecy

La directrice d’une école primaire de Mennecy (Essonne), a annoncé aux élèves d’une classe de CM2 qu’ils n’auront plus classe jusqu’aux vacances de février, l’enseignante enceinte n’étant plus remplacée, rapporte France Bleu Paris mardi 1er décembre.

L’enseignante titulaire, dont la grossesse est à risque, ne reviendra plus faire classe avant la fin de l’année scolaire. Mais le rectorat a demandé à sa remplaçante, présente depuis un mois, de faire un remplacement dans une autre école.

L’éducation nationale propose deux solutions : l’école à la maison ou une intégration dans d’autres classes. « Je pense que je travaillerai moins bien à la maison », regrette Zadig. Il ne semble pas plus séduit par la classe en visio : « Les copains, cela nous manque », dit-il.

Les parents des futurs collégiens ne cachent pas leur colère : « On est outrés. Ce qui nous choque, c’est qu’on peut laisser des élèves de cours élémentaire livrés à eux-mêmes, en année de CM2, en préparation au collège, c’est incompréhensible pour nous », dénonce une maman. « On est scandalisé. On ne pensait pas imaginable ce type de proposition émanant de l’inspection de l’Académie qui du jour au lendemain retire une remplaçante qui est tout à sa place, dans un établissement qu’elle connaît, avec des élèves qu’elle connaît, elle-même ayant formulé le désir de rester dans cette classe », explique une autre maman.

Le maire de Mennecy, Jean Philippe Dugoin-Clément, a exprimé lui aussi exprimé sa colère en écrivant au ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer : « C’est quelque chose qui n’est pas acceptable, expliquer à des parents que leur enfant, pendant trois mois, n’aura pas accès à l’école, au pays de Jules Ferry, c’est fou ». Les enfants n’ont pas à être « la variable d’ajustement des problèmes de RH de l’éducation nationale », a-t-il ajouté.

Une Professeure de CM2 est absente pour congé maternité @education_gouv renvoie les enfants chez eux pendant trois mois !@jmblanquer : comment pouvez vous tolérer cela au pays de Jules Ferry, Jean Jaurès et Jean Zay ?

Si l’Etat a encore un sens… Agissez ! pic.twitter.com/wIITehPneC — J-P Dugoin-Clément (@JPDugoinClement) November 30, 2020

Contacté par France Bleu Paris, le rectorat n’a pas souhaité réagir.