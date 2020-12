La colère froide de ce responsable électoral américain contre Donald Trump

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump n’en démord pas : pour lui, il ne peut pas avoir perdu les élections américaines de 2020 en raison d’une fraude massive, non démontrée, qui se serait immiscée dans le processus électoral. Face à ces attaques à répétition, un responsable électoral républicain de haut rang a décidé de sortir de sa réserve : « Cela doit cesser ! ».

Dans une conférence de presse, Gabriel Sterling, responsable des élections en Géorgie, a critiqué au Capitole de l’État, mardi, le président américain pour n’avoir pas condamné les menaces de violence contre les personnes supervisant le système électoral en son Etat.

La voix tremblante d’émotion, il a fustigé le fait que Donald Trump n’ait à aucun moment « condamné ces actions ou ce langage », mais au contraire orchestré de véritables cabales sur Twitter. Et d’ajouter : « Ce sont des élections. C’est l’épine dorsale de la démocratie, et vous tous qui n’avez pas dit un putain de mot en êtes complices. C’est trop. »Les 9 peaux de banane que Trump laisse à Biden

Sur les réseaux sociaux, Donald Trump n’a pas pu s’empêcher de commenter cette intervention en retweetant :

« Élection truquée. Montrez les signatures et les enveloppes. Exposez la fraude électorale massive en Géorgie. Pourquoi le secrétaire d’État et Brian Kemp [le gouverneur républicain de Géorgie, NDLR] ont-ils peur ? Ils savent ce que nous trouverons !!! »

Rigged Election. Show signatures and envelopes. Expose the massive voter fraud in Georgia. What is Secretary of Sta… https://t.co/00yLJ6AZj2

