Jeu concours DVD / Blu-ray : THE WRETCHED / Lots exceptionnels

A l’occasion de la sortie le 2 décembre en Blu-ray, DVD et VOD de The Wretched, le phénomène du film d’horreur indépendant réalisé par les frères Pierce, critique-film.fr et Koba Films vous proposent de participer à un grand jeu concours qui vous permettra de gagner 2 lots exceptionnels, en plus de Blu-ray et DVD de The Wretched !

Sont en effet mis en jeu :

– 2 entrées pour visiter les catacombes de Paris accompagnées d’un Blu-ray de The Wretched (date de la visite à déterminer avec vous et en fonction de la situation sanitaire)

– un lot composé de 6 Blu-ray de films et séries horreur et fantastique : The Wretched bien sûr, mais aussi Good Omens, The endless, Le livre perdu des sortilèges – Saison 1, Frankenstein chronicles – Saison 1 (DVD) et Lucky man – Saison 1.

– un Blu-ray de The Wretched

– un DVD deThe Wretched

Après la séparation de ses parents, Ben, adolescent rebelle, est envoyé chez son père pour l’été afin de gagner en maturité et en discipline. Mais ses problèmes deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille voisine. Un esprit malveillant s’est emparé des parents et s’attaque à présent aux enfants…

« Diaboliquement fun ! Un mélange tordu de contes de fées et d’horreur » – Sam Raimi



Véritable événement horrifique de l’année 2020 aux États-Unis, The Wretched est sorti le 1er mai, uniquement dans les drive-in américains, en plein cœur de la crise sanitaire. Malgré la situation pour le moins complexe, le film des frères Pierce a rencontré un succès retentissant : il est en effet resté six semaines consécutives à la première place du box-office. Ces trente dernières années, seuls Sixième sens, Titanic et Avatar avaient jusqu’ici réussi à tenir le public américain en haleine si longtemps… Un sacré tour de force pour un film produit en indépendant, pour un budget de seulement 66.000 dollars !

Alerte sorcellerie : Vous l’avez sans doute remarqué, la créature centenaire au cœur de The Wretched a contaminé critique-film.fr depuis une quinzaine de jours, et s’est « incrustée » au sein de plusieurs de nos pages. Depuis le 16 novembre, nous avons publié, sur le site et sur les réseaux sociaux, une série d’articles liés à l’intrigue, aux acteurs ou à la production de The Wretched.

Ces articles sont autant d’indices vous permettant de déterminer au sein de quelles pages se planque la sorcière de The Wretched. Si vous la débusquez, elle vous indiquera à chaque fois une lettre de l’alphabet. Les cinq lettres cachées dans les pages du site vous serviront à reconstituer un mot, qui vous est demandé dans le formulaire de participation au concours ci-dessous !

Allez, comme on est sympa, voici les liens vers les cinq articles à #indices !

En VOD / DVD / BLU-RAY le 2 décembre 2020

1h35 / Langues : Français & Anglais 5.1 / Sous-titres : Français

Interdit aux moins de 12 ans

DVD à 14,99€ TTC et Blu-ray à 16,99 € TTC prix public conseillé

Également disponible en VOD & Achat digital sur toutes les plateformes

Édité par KOBA FILMS







Règlement du jeu concours The Wretched :

Du 2 au 16 décembre 2020 à minuit, répondez correctement aux questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être le 2 entrées pour visiter les catacombes de Paris accompagnées d’un Blu-ray de The Wretched ou un lot composé de 6 Blu-ray de films et séries horreur et fantastique : The Wretched bien sûr, mais aussi Good Omens, The endless, Le livre perdu des sortilèges – Saison 1, Frankenstein chronicles – Saison 1 (DVD) et Lucky man – Saison 1, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Un gagnant tiré au sort recevra 2 entrées pour visiter les catacombes de Paris accompagnées d’un Blu-ray de The Wretched

Un gagnant tiré au sort recevra un lot composé de 6 Blu-ray de films et séries horreur et fantastique : The Wretched bien sûr, mais aussi Good Omens, The endless, Le livre perdu des sortilèges – Saison 1, Frankenstein chronicles – Saison 1 (DVD) et Lucky man – Saison 1.

Le troisième gagnant tiré au sort recevra un Blu-ray de The Wretched.

Le quatrième gagnant tiré au sort recevra un DVD de The Wretched.

Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

