Douce France

Chaque semaine, Courrier international explique ses choix éditoriaux et les débats qu’ils suscitent parfois dans la rédaction. Une couverture sur la France s’imposait cette semaine. Depuis quelques temps, la presse étrangère, d’ordinaire plus conciliante avec le président français, s’inquiète de la droitisation d’Emmanuel Macron et dénonce un virage sécuritaire à l’approche de la présidentielle de 2022.







