Chéries chéris 2020 : la sélection officielle

Les bonnes nouvelles tombent à un tel rythme qu’on retrouverait presque notre foi en l’avenir du cinéma. La plus récente est celle du maintien, voire des dates concrètes du Festival Chéries chéris. Initialement prévu au mois de novembre dernier, ce rendez-vous filmique incontournable, dédié aux films issus de et consacrés à la communauté lesbienne, gaie, bi, trans, queer et ++++ aura lieu, si tout va bien du samedi 9 au mardi 19 janvier 2021. C’est ce qui a été annoncé tout à l’heure, en cette journée si lourde de sens pour la communauté, puisque elle nous rappelle que, en plus du coronavirus, le sida est toujours là. Comme prévu et comme le veut la tradition, le festival élira domicile dans trois cinémas MK2 : à Beaubourg, au Quai de Seine et à Bibliothèque.

En guise d’information tout à fait annexe, le circuit parisien a d’ores et déjà prévenu qu’il reprendra ses séances très matinales dès la réouverture de ses salles le 15 décembre prochain.

La 26ème édition du Festival Chéries chéris commencera avec un week-end consacré à la « Renaissance noire ». Les événements à caractère raciste outre-Atlantique et hélas également en France ont en effet inspiré les programmateurs du festival à se pencher sur cette thématique brûlante à travers quatre longs-métrages, dont The Passion of Remembrance de Maureen Blackwood et Isaac Julien, et huit courts-métrages, principalement produits dans les années 1990.

En plus des nombreux films détaillés par sélection ci-contre, le festival fera une fois de plus la part belle au court-métrage. Ainsi, pas moins de quatre thématiques participeront à la compétition des courts, regroupés en programmes lesbiens, transgenres, gay et queer.

Enfin, puisque ce documentaire remarquable a malheureusement raté la case cinéma, précipitez-vous à découvrir Petite fille de Sébastien Lifshitz, soit lors de sa diffusion sur la chaîne arte demain soir, soit lors de sa présentation sur grand écran pendant le festival, lors d’une séance unique présentée par le réalisateur !

La Compétition Fictions

A Good Man (France) de Marie-Castille Mention-Schaar, avec Noémie Merlant et Soko, sortie française le 3 mars 2021

Ammonite (Royaume-Uni) de Francis Lee, avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, sortie française le 7 avril 2021 [film d’ouverture]

Cicada (États-Unis) de Matthew Fifer et Kieran Mulcare, avec Matthew Fifer et Sheldon D. Brown, sans date de sortie en France

Comets (Géorgie) de Tamar Shavgulidze, avec Nino Kasradze et Ketevan Gegeshidze, sans date de sortie en France

Futur Drei (Allemagne) de Faraz Shariat, avec Benjamin Radjaipour et Banafshe Hourmazdi, sans date de sortie en France

Las mil y una (Argentine) de Clarisa Navas, avec Sofia Cabrera et Ana Carolina Garcia, sans date de sortie en France

Moffie (Afrique du Sud) de Oliver Hermanus, avec Kai Luke Brümmer et Barbara-Marie Immelman, sortie française le 24 février 2021

La nave del olvido (Chili) de Nicol Ruiz Benavides, avec Rosa Ramirez et Romana Satt, sans date de sortie cinéma en France

Le Prédateur (Argentine) de Marco Berger, avec Juan Pablo Cestaro et Lautaro Rodriguez, sans date de sortie en France

Un printemps à Hong Kong (Hong Kong) de Ray Yeung, avec Tai Bo et Ben Yuen, sans date de sortie en France (critique)

Vendra la muerte y tendra tus ojos (Chili) de José Luis Torres Leiva, avec Amparo Noguera et Julieta Figueroa, sans date de sortie en France

Vent chaud (Brésil) de Daniel Nolasco, avec Leandro Faria Lelo et Allan Jacinto Santana, sans date de sortie en France

Le Panorama Fictions

L’Acrobate (Canada) de Rodrigue Jean, avec Sébastien Ricard et Yury Paulau, sans date de sortie en France

Les Amants de Sibérie (Russie) de Viatcheslav Kopturevskiy, avec Ilya Shubochkin et Viatcheslav Kopturevskiy, sans date de sortie en France

Bibliothèque rose (France) de François Zabaleta, avec Louis Le Golvan et Laurence Pouyanfar, sans date de sortie en France

Caravage et moi (Royaume-Uni) de Steve McLean, avec Harris Dickinson et Jonah Hauer-King, sans date de sortie cinéma en France

La Déesse de l’asphalte (Mexique) de Julian Hernandez, avec Ximena Romo et Mabel Cadena, sans date de sortie en France

Des secrets dans le placard (Argentine) de Nicolas Teté, avec Facundo Gambandé et Maria Fernanda Callejon, sans date de sortie cinéma en France

Emilia (Argentine) de César Sodero, avec Claudia Cantero et Fernando Contigiani, sans date de sortie en France

Fendas (Brésil) de Carlos Segundo, avec Roberta Rangel et Juliana Nazar, sans date de sortie en France

Los fuertes (Chili) de Omar Zuñiga Hidalgo, avec Samuel Gonzalez et Antonio Altamirano, sans date de sortie en France

Je m’appelle Bagdad (Brésil) de Caru Alves De Souza, avec Grace Orsato et Karina Buhr, sortie française le 17 mars 2021

Journal d’un adolescent (Argentine) de Lucas Santa Ana, avec Renato Quattordio et Thomas Lepera, sans date de sortie en France

Kiss Me Kosher (Allemagne) de Shirel Peleg, avec Moran Rosenblatt et Luise Wolfram, sans date de sortie en France

Kokon (Allemagne) de Leonie Krippendorff, avec Lena Urzendowsky et Jella Haase, sans date de sortie en France

Le Procès de l’herboriste (République Tchèque) de Agnieszka Holland, avec Jan Vlasak et Juraj Loj, sortie française le 30 juin 2021

Pyrale (France) de Roxanne Gaucherand, avec Lou Vaultier et Flavie Pons, sans date de sortie en France

Sequin in a Blue Room (Australie) de Samuel Van Grinsven, avec Conor Leach et Simon Croker, sans date de sortie en France

Supernova (Royaume-Uni) de Harry MacQueen, avec Colin Firth et Stanley Tucci, sortie française le 21 avril 2021

Le Temps des luttes (Italie) de Andrea Adriatico, avec Nicola Di Benedetto et Sandra Ceccarelli, sans date de sortie en France

Tomber pour Ali (Lituanie) de Romas Zabarauskas, avec Eimutis Kvosciauskas et Darya Ekamasova, sortie française le 10 février 2021 [film de clôture]

Vivre sans nous (Suède) de David Färdmar, avec Jonathan Andersson et Björn Elgerd, sans date de sortie en France

La Compétition Documentaires

Always Amber (Suède) de Lia Hietala et Hannah Reinikainen, sans date de sortie en France

Bare (Belgique) de Aleksandr M. Vinogradov, sans date de sortie en France

Her Mothers (Hongrie) de Asia Der et Sari Haragonics, sans date de sortie en France

Ich bin Anastasia (Allemagne) de Thomas Ladenburger, sans date de sortie en France

Keyboard Fantasies The Beverly Glenn-Copeland Story (États-Unis) de Posy Dixon, sans date de sortie en France

La casa dell’amore (Italie) de Luca Ferri, sans date de sortie en France

Petite fille (France) de Sébastien Lifshitz, sans date de sortie cinéma en France

Un viaje en taxi (Mexique) de Mak CK, sans date de sortie en France

Le Voyage de Monalisa (Chili) de Nicole Costa, sans date de sortie en France

Welcome to Chechnya (États-Unis) de David France, sans date de sortie en France

Le Panorama Documentaires

Apnée (France) de Baptiste De Cazenove et Olivier Laban-Mattei, sans date de sortie en France

Ask Any Buddy (États-Unis) de Evan Purchell, sans date de sortie en France

Dear Fredy (Israël) de Rubi Gat, sans date de sortie en France

Dissidence (France) de Philippe Vallois, sans date de sortie en France

La Fabrique du consentement Regards lesbo-queers (Canada) de Mathilde Capone, sans date de sortie en France

Sous la peau (Suisse) de Robin Harsch, sans date de sortie en France

Les Séances spéciales

Beautiful Thing (Royaume-Uni / 1996) de Hettie Macdonald, avec Linda Henry et Glen Berry, reprise française le 23 décembre

Équation à un inconnu (France / 1979) de Francis Savel, avec Gianfranco Longhi et Jean-Jacques Loupmon (film pornographique)

Lola + Bilidikid (Allemagne / 1999) de Kutlug Ataman, avec Gandi Mukli et Baki Davrak, sans date de sortie en France

Saint-Narcisse (Canada) de Bruce LaBruce, avec Félix-Antoine Duval et Tania Kontoyanni, sans date de sortie en France

Showgirls (États-Unis / 1996) de Paul Verhoeven, avec Elizabeth Berkley et Kyle MacLachlan

You don’t Nomi (États-Unis) de Jeffrey McHale, sans date de sortie cinéma en France