Les français étant parmi les peuples du monde les moins enthousiastes pour la vaccination, Macron envisage-t-il de rendre la vaccination obligatoire ? Non, a-t-il affirmé, lors de son intervention du 24 novembre…lien Pourtant un gros doute subsiste, puisque ce président n’a pas été avare de promesses qu’il n’a pas tenu, d’autant que d’autres voix discordantes se sont fait entendre au sein de son gouvernement, et ailleurs. Au chapitre des promesses non (…)

–

Santé







Source link