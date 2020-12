Test DVD : Le défi du champion

Le défi du champion

Italie : 2014

Titre original : Il Campione

Réalisateur : Leonardo D’Agostini

Scénario : Leonardo D’Agostini, Antonella Lattanzi, Giulia Steigerwalt

Interprètes : Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino

Éditeur : Destiny Films

Durée : 1 h 42

Genre : Drame

Date de sortie cinéma : 5 août 2020

Date de sortie DVD : 2 décembre 2020

Synopsis : Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue…

Le film

[4.5/5]

Voici un DVD qui offre aux cinéphiles une belle possibilité de rattrapage. En effet, il est probable que la pandémie de la Covid 19 n’a pas permis à Le défi du champion d’obtenir, en salles, le succès public que ce film pouvait espérer : une sortie au début du mois d’août, peu de temps après le premier confinement, une période pendant laquelle beaucoup de cinéphiles cherchaient avant tout à profiter des loisirs de plein air dont ils avaient été privés pendant 2 mois, alors que d’autres, ou les mêmes, avaient peur de retourner dans les salles. Dommage pour ce film qui nous raconte avec finesse et réalisme la rencontre entre deux hommes que tout sépare et la relation de type père/fils, très positive pour eux, qu’elle va engendrer. Un film qui se déroule dans le milieu du football, ce qui permet de captiver celles et ceux qui aiment ce sport sans pour autant poser un réel problème à celles et ceux que ce sport n’intéresse pas, voire même insupporte.

Vous trouverez ici la critique écrite lors de la sortie en salles de Le défi du champion et reprise lors de la sortie en VOD.

Le DVD

[3/5]

Concernant la partie « technique » de ce DVD, il ne recevra que des compliments, l’image ne présentant aucun défaut digne d’être rapporté. Le son maintenant : on peut choisir entre 4 options, une VF en stéréo 2.0 ou en Dolby Digital 5.1, une VO sous-titrée en français en stéréo 2.0 ou en Dolby 5.1.

On sera un peu plus sévère en ce qui concerne les suppléments, car, si on met de côté les bandes-annonce en VF et en VO STF qui, vous l’avouerez, ne sont pas d’un très grand intérêt, le DVD ne nous offre qu’un making-of d’un peu plus de 5 minutes. Très rapidement, défilent à l’écran le comédien interprétant le prof, celui interprétant le footballeur, le réalisateur, le « prof » de football, une des coscénaristes et le responsable des effets spéciaux qui permettent de faire croire que Andrea Carpenzano, l’interprète de Christian, est un véritable magicien du football. L’explication technique qu’il donne, même si elle est très courte, représente quand même la partie la plus intéressante de ce supplément.