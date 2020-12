Test Blu-ray : Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

États-Unis : 1980

Titre original : Airplane !

Réalisation : Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker

Scénario : Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker

Acteurs : Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen

Éditeur : Paramount Pictures

Durée : 1h28

Genre : Comédie

Date de sortie cinéma : 24 septembre 1980

Date de sortie DVD/BR : 1 décembre 2020

Le vol 209, à destination de Chicago n’est pas vraiment un vol ordinaire. Tous les membres de l’équipage étant victimes d’un empoisonnement alimentaire, il faut vite trouver un pilote de dépannage parmi les passagers. Elaine supplie son ex-ami, un ancien pilote de chasse, de prendre les commandes de l’avion…

Le film

[5/5]

Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs ?

Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? a fêté cette année ses quarante ans. Quarante ans que ce film-culte réunit des générations autour d’une tranche de rigolade absolument monumentale. Que cela soit aux États-Unis ou en France, quarante ans également que l’on en connaît les dialogues par cœur, au point même que certains fans du film ont déjà demandé à ce que la famille et les convives en récitent les dialogues lors de leur enterrement. N’est-ce pas là – d’une façon certes un peu tordue – le plus bel hommage que l’on puisse rendre au film ?

A l’hôpital ? Mais qu’est-ce que c’est ?

D’un point de vue purement et méchamment analytique, il y a forcément peu à dire du cinéma des ZAZ (Zucker-Abrahams-Zucker), dont le parcours en trio se limite seulement à trois films en tant que scénaristes : Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? (1980), Top secret (1984) et Y’a-t-il un flic pour sauver la reine ? (1988). On pourra éventuellement rajouter à leur œuvre en commun le très méconnu Y’a-t-il quelqu’un pour tuer ma femme ? (1986), qu’ils ont également réalisé en trio sans pour autant en signer le scénario. Mais bien sûr, leurs plus grandes réussites sont les films qu’ils ont écrits ensemble. Leur écriture est en effet une véritable merveille de timing et de tempo comique, ayant la particularité notable de ne jamais complètement s’enfermer dans le carcan de la ‘simple’ parodie – comme le ferait par exemple Jim Abrahams en solo avec son diptyque Hot Shots ! – et provoque de fait un plaisir immédiat difficilement comparable à un quelconque autre style comique.

Très mou, comme une vieille éponge

Pur film de divertissement, ayant pour seule vocation de faire rire le spectateur, Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? défie l’analyse. D’un point de vue purement « historique », il s’agissait du premier « vrai » film des ZAZ : Hamburger film sandwich (1977) était certes déjà écrit par la team, mais était encore réalisé par John Landis. Affranchis de leur mentor, le trio se lance dans l’aventure Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? avec un esprit de totale liberté, et parviendrait à inventer une nouvelle forme de comique, mélangeant le pur burlesque à un côté très grivois, poussant l’absurde et les gags visuels à leur paroxysme pour mieux surprendre le spectateur. Les gags, qu’ils soient purement visuels (les ZAZ ont inventé la notion de « gag d’arrière plan ») ou dans les dialogues, se succèdent ainsi les uns derrière les autres à une vitesse hallucinante, et les joyeux lurons ne nous laissent que très rarement le temps de reprendre notre souffle.

Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous

Dans Y’a-t-il un pilote dans l’avion ?, tous les mécanismes du film-catastrophe sont donc passés à la moulinette de l’humour dévastateur des ZAZ, et les comédiens, tous sans la moindre exception, rentrent dans le jeu loufoque des réalisateurs, ne craignant jamais de se rendre ridicules. Ces dignes successeurs de Mel Brooks nous livrent ce qui est aujourd’hui le classique par excellence de la comédie, comportant certaines des séquences les plus drôles (la séquence de la guitare) et les plus créatives (le pilote automatique) jamais vues sur un écran. Du lourd de chez lourd.

Le Blu-ray

[4,5/5]

Proposé en Blu-ray sous les couleurs de Paramount Pictures, Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? s’offre un discret mais efficace ravalement de façade. Le master est propre et stable, les couleurs s’offrent une nouvelle jeunesse et le grain argentique est parfaitement respecté, même si bien sûr le piqué ne rivalisera pas avec le top du top du support en HD (ce n’est d’ailleurs pas non plus ce qu’on lui demande). Les scènes nocturnes ou en basse lumière n’affichent aucune baisse notable de définition, en bref c’est du bon boulot. Tout juste pourra-t-on remarquer une utilisation un poil abusive du réducteur de bruit numérique sur une poignée de plans épars. Côté son, la VO est proposée dans un très sympathique mixage DTS-HD Master Audio 5.1, qui parvient à s’avérer tout à fait dynamique et immersif sans trahir l’esprit du film : il s’agit en effet ici d’avantage d’une spatialisation « d’ambiance », ne jouant pas la carte du spectaculaire. La cultissime VF est également disponible en Dolby Digital 2.0, fidèle à celle que l’on connaît depuis quarante ans.

Du côté de la section suppléments, le Blu-ray de Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? nous proposera tout d’abord de nous plonger dans un commentaire audio des scénaristes / réalisateurs Jim Abrahams, Jerry Zucker et David Zucker, accompagnés par le producteur Jon Davison (VOST). Les amoureux de la musique d’Elmer Bernstein pourront également se régaler de la piste musicale isolée (en Dolby Digital 2.0). On continuera ensuite avec une featurette consacrée au film (9 minutes), qui reviendra sur l’humour, le casting, les personnages ou encore l’héritage du film. Enfin – last but not least ! – on terminera avec une session de questions / réponses avec les ZAZ, enregistrée début 2020 à l’issue d’une projection publique du film (35 minutes). Jim Abrahams, Jerry Zucker et David Zucker y feront le show devant un public hilare, évoquant le film ainsi que d’autres sujets On y apprendra plusieurs anecdotes sur le film, les difficultés à convaincre certains membres du casting, ainsi que d’autres informations, souvent drôles. On apprendra ainsi – entre autres – que des influenceurs ont tourné un pseudo-remake du film en 2019 (après quelques recherches, il se trouve que le film est disponible en VOD sous le titre Y’a-t-il un Youtuber dans l’avion ?) et, SURTOUT, que les trois lascars sont en train de développer ensemble un nouveau projet de comédie. On a hâte !