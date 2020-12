Sortir de l'impasse : lorsque le Coronavirus suscite espoir et optimisme

En ces temps d’incertitude, la crise que nous traversons prend une dimension particulière. Elle parait surréaliste. Elle suscite l’inquiétude et ne laisse indifférent personne. Elle nous concerne tous au même titre et personne ne jouit de privilèges particuliers face à elle. Elle nous rappelle nos limites d’être humain et notre dépendance face à des choses qui nous dépassent. Elle nous conduit inexorablement à prendre conscience de ce qui compte vraiment dans la vie : la (…)

