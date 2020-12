Les Diables Rouges de retour au paradis

Al Ahly s’impose 2-1 face à Zamalek en finale de la Ligue des champions de la CAF

Mohamed Magdy « Afsha » signe le but de la victoire en fin de match

Les Diables Rouges participeront à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021

Vainqueur (2-1) de Zamalek, son grand rival, en finale de la Ligue des champions de la CAF 2019/20, Al Ahly participera à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021, qui aura lieu à Doha (Qatar) du 1er au 11 février 2021.

Au terme d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle et d’intensité, les Diables Rouges restent plus que jamais l’équipe la plus titrée de la compétition avec neuf sacres continentaux. Ce derby inédit à ce niveau entre les deux géants du Caire, une ville où le football se vit passionnément, revêtait un aspect historique puisque jamais deux représentants du même pays ne s’étaient affrontés pour le titre.

Finale de la Ligue des champions de la CAF

Al Ahly 2-1 Zamalek (stade du Caire, Égypte)

Buteurs : Amr El Soleya (5’), Mohamed Magdy « Afsha » (86’) pour Al Ahly ; Shikabala (31’) pour Zamalek

Le match**

Al Ahly prend le jeu à son compte dès le coup d’envoi et ouvre le score sur une reprise de la tête d’Amr El Soleya, suite à un corner tiré par Ali Maaloul. Loin de se décourager, les joueurs du Zamalek se procurent plusieurs occasions, avant d’égaliser par Shikabala, au terme d’une belle action individuelle. Parti de la droite, le capitaine des Chevaliers Blancs évite deux défenseurs et, de l’extérieur de la surface de réparation, décoche une frappe qui termine dans l’angle opposé du but de Mohamed El Shenawy.

Au retour des vestiaires, l’intensité monte d’un cran. Les occasions se succèdent aux deux extrémités du terrain. Seul face au but, Hussein El Shahat (Al Ahly) trouve tout d’abord le poteau. Dans la foulée, Ahmed Sayed « Zizo » (Zamalek) touche à son tour du bois, cette fois sur un tir lointain.

Alors que les deux équipes se dirigent vers la prolongation, Mohamed Magdy « Afsha » fait basculer la victoire dans le camp des Red Devils. À l’entrée de la surface de réparation, le milieu offensif d’Al Ahly contrôle le ballon du genou et place une reprise de volée puissante qui ne laisse aucune chance à Abou Gabal, le portier de Zamalek.

L’homme du match

Tout au long de la partie, Mohamed Magdy « Afsha » pose d’énormes problèmes à ses adversaires directs en s’appuyant sur sa vitesse et ses appels incisifs. Passé tout près de donner la victoire aux siens sur un coup franc obtenu en fin match, il fait la différence quelques minutes plus tard sur un geste plein de panache.

La stat

9 – Comme le nombre de titres de champion d’Afrique remportés par Al Ahly à l’issue de la finale de l’édition 2020.

Entendu…

« Je tiens avant tout à féliciter les joueurs de Zamalek pour leur performance. Les deux équipes ont livré un très bon match. Ce n’est pas la première fois que je marque de cette manière. J’ai déjà inscrit un but similaire avec l’équipe nationale » – Mohamed Magdy « Afsha », milieu de terrain d’Al Ahly

Le saviez-vous ?

Al Ahly a remporté le 139ème titre de son histoire, ce qui fait de lui le club au palmarès le plus fourni d’Égypte.

L’entraîneur Pitso Mosimane a, quant à lui, décroché sa deuxième Ligue des champions de la CAF. Ironie du sort, le technicien sud-africain s’est imposé à chaque fois en finale face à Zamalek : en 2016 avec Mamelodi Sundowns et en 2020 avec Al Ahly.









