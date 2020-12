En France, des choix consensuels pour une drôle de saison des prix littéraires

Décalés pour cause de reconfinement, le Goncourt et le Renaudot ont finalement été respectivement attribués, lundi 30 novembre, aux romanciers Hervé Le Tellier et Marie-Hélène Lafon. Des récompenses méritées et consensuelles, estiment les observateurs, alors que le fonctionnement du Renaudot est décrié.







Source link

Partager cet article: Tweet

Plus