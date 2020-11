Maradona, un joueur et des images qui marquent

Diego Maradona est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans

Le monde du football pleure la perte du légendaire Argentin

Retour en photos sur quelques moments emblématiques de sa carrière avec l’Albiceleste et en clubs

Sur l’ensemble de sa carrière de joueur, Diego Armando Maradona a remporté 11 titres, dont deux avec l’Argentine : la Coupe du Monde de la FIFA 1986™ et la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 1979. Il a également conquis cinq trophées avec Naples, dont deux championnats d’Italie et la Coupe de l’UEFA 1989. Son palmarès est complété par le championnat d’Argentine 1981 avec Boca Juniors et les trois titres décrochés sous les couleurs du FC Barcelone.

Cependant, ces trophées sont loin de refléter fidèlement l’immense carrière de Maradona, qui s’est construite à coups de prestations magiques, que ce soit avec l’Albiceleste ou avec ses différents clubs.

En Coupe du Monde : 5 participations, un titre et une deuxième place

En tant que joueur de l’équipe d’Argentine, le Pibe de Oro a disputé quatre Coupes du Monde : Espagne 1982, alors qu’il s’apprête à lancer sa carrière en Europe ; Mexique 1986, une édition qui l’a fait entrer dans la légende grâce à des prestations extraordinaires, comme contre l’Angleterre en quarts de finale ; Italie 1990, où seule l’Allemagne de l’Ouest l’a privé d’un nouveau titre mondial sur un penalty en fin de rencontre ; et États-Unis 1994. En tant que sélectionneur, Diego a retrouvé sa compétition fétiche aux commandes de l’Albiceleste de Leo Messi à Afrique du Sud 2010. Retrouvez dans la galerie qui suit certaines des photos les plus emblématiques de son histoire en Coupe du Monde.



Diego Maradona et la Coupe du Monde Diego Maradona head coach of Argentina at the 2010 FIFA World Cup



Diego Maradona head coach of Argentina celebrates during the 2010 FIFA World Cup South Africa



Diego Maradona head coach of Argentina talks with Lionel Messi



1994 World Cup First Round. Boston, USA. 25th June, 1994. Argentina 2 v Nigeria 1. Nigeria's Samson Siasia is tackled by Argentina's Fernando Redondo as Diego Maradona looks on.



DIEGO MARADONA OF ARGENTINA DURING THE 1994 WORLD CUP MATCH ARGENTINA V GREECE



Diego Maradona (C) of Argentina falls down after being fouled during the 1990 World Cup final



Argentina's Claudio Caniggia celebrates with an emotional Diego Maradona



Diego Maradona of Argentina lifts the trophy and celebrates winning the FIFA World Cup final on 29 June 1986



Diego Maradona goes flying over the challenges of Harald Schumacher and Karl Heinz Foerster



Diego Maradona of Argentina celebrates after scoring the second goal against England



Argentina's Diego Maradona scores 1st goal with his Hand of God, past England goalkeeper Peter Shilton.



Peter Shilton shakes hands with Argentina captain Diego Maradona



Diego Maradona grimaces in pain after being fouled by Jung Moo Huh



Diego Maradona is seen in action against Italy during the 1982 World Cup Finals.



Argentina's Diego Maradona gets to the ball



1982 World Cup Finals in Spain. Italy 2 v Argentina



Diego Maradona poses as part of the 1980 Argentina Football Team



Diego Maradona celebrates Argentina victory at the 1979 FIFA World Youth Championships





Une idole en Europe et en Argentine

En clubs, Diego a porté les couleurs d’Argentinos Juniors, de Boca Juniors (à deux reprises), du FC Barcelone, de Naples, du FC Séville et de Newell’s Old Boys. Partout où il est passé, il a laissé son empreinte et a tissé une relation passionnelle avec les supporters. Retrouvez dans cette galerie une sélection de ses plus beaux moments en clubs.



Diego Maradona and his clubs Napoli captain Diego Maradona celebrates with supporters at the end of the match.



Diego Maradona in action for Boca Juniors



Diego Maradona – Boca Juniors



Diego Maradona of Barcelona



Diego Maradona – Barcelona FC



European Cup Winners Cup Quarter-Final 1st Leg – Barcelona v Manchester United



European Cup Winners Cup Quarter-Final Second Leg: Manchester United v Barcelona



Diego Maradona of Napoli SSC



BT Italian League Serie A, pic: 17th April 1988, Juventus 3 v Naples 1, Napoli's Diego Maradona in a race for the ball with Luigi De Agostini of Juventus,Diego Maradona won 91 Argentina caps between 1977-1994



Diego Maradona of Napoli



Ruud Gullit of AC Milan and Diego Maradona of Napoli wait for the ball to be passed



