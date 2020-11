Jeu Concours THE WRETCHED : Indice #5

The Wretched est un film réalisé à quatre mains par deux frères, Brett et Drew T. Pierce. Si ce nom ne dira probablement rien à la plupart d’entre vous, les amateurs de fantastique et d’horreur savent en revanche pertinemment qui sont les frères Pierce, que l’on avait repérés lors du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg avec leur très amusant Dead heads (2011).

Avec ce film, les frères Pierce avaient en effet globalement réussi leur entrée dans le petit monde très fermé des amateurs de zomblards. Gentiment campy, leur humour faisait occasionnellement mouche, et dégageait une bonne humeur communicative. Bien sûr, Dead heads n’avait rien de foncièrement original dans son intrigue de zombies malgré eux, mais le road movie fonctionnait plutôt bien, aidé par quelques gags inspirés. Plus surprenant : l’ensemble avait même un peu de gueule et ne paraissait finalement pas trop cheap malgré un budget que l’on suppose rikiki.

Du côté des acteurs, le casting de The Wretched est solide, et composé de plusieurs têtes vaguement connues des amateurs de fantastique : John-Paul Howard s’était fait remarquer dans l’excellent Comancheria. Zarah Mahler avait pu être aperçue dans Beyond Skyline (2017) et dans l’anthologie Nightmare Cinema (2018). Quant à Piper Curda, c’est tout récemment qu’on l’avait découverte dans American pie présente : Girls power, neuvième épisode en date de la franchise American pie. Azie Tesfai est peut-être la plus célèbre du lot, puisqu’elle a incarné un rôle récurrent (Kelly Olsen) dans la série Supergirl. On notera également que Ross Kidder et Kasey Bell, deux acteurs de Dead heads, sont également de la partie dans le rôle de deux policiers.

The Wretched sera disponible en Blu-ray, DVD et VOD le 2 décembre sous les couleurs de Koba Films.

