"Therry Henry sur cette année 2006, il n'a vraiment pas de chance"

« QUI Cu0027EST LE PLUS FORT ? – Qui est le plus grand joueur à nu0027avoir jamais remporté le Ballon du0027Or ? Pour Thierry Marchand, journaliste à France Football, Thierry Henry a manqué son rendez-vous avec le trophée en 2006, année durant laquelle il se hisse en finale avec lu0027Equipe de France et Arsenal mais ne gagne pas. Lu0027intégralité de lu0027émission est à retrouver en podcast dès lundi. »







