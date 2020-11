Martine Wonner, une complotiste à l’Assemblée ?

D’un pas décidé et le visage découvert, elle traverse la place du Palais-Bourbon et s’assoit sur l’un des bancs publics qui bordent les murs de l’Assemblée nationale. Les allées et venues dans l’Hémicycle – considéré comme un « cluster » en puissance depuis le début de l’épidémie de Covid-19 – étant soumises à des règles draconiennes, c’est ici que la députée Martine Wonner, 56 ans, psychiatre, élue il y a trois ans sous la bannière En Marche ! et aujourd’hui honnie des macronistes, a fixé rendez-vous.

A peine est-elle installée et la voilà qui décoche ses premières flèches à l’encontre du gouvernement Castex, qu’elle juge incompétent, incohérent et globalement en dessous de tout. « Autoriser par décret la vente de sapins de Noël… Hé oui, on en est là », ironise-t-elle. Pour cette ardente défenseur de l’hydroxychloroquine, l’exécutif s’est planté dans les grandes largeurs en se contentant de « compter les morts sans jamais proposer aucune solution thérapeutique » : « Tester, tracer, isoler, OK. Mais n’a-t-on pas oublié le quatrième pilier : soigner ? » De sa voix légèrement haut perchée, Martine Wonner cogne ainsi sans retenue sur le pouvoir depuis des mois. Et ce jour-là sans masque, donc. Sur ce point, il faut créditer l’intéressée d’une réelle constance : n’affirmait-elle pas début octobre, devant ses camarades parlementaires et sources prétendument béton à l’appui, que celui-ci ne servait « strictement à rien » ?

Les anti-masques français, « une sphère étonnamment emplie de