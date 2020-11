« 13h15 le samedi ». La famille Cinéma – France 2 – 28 novembre 2020

C’est une famille dont la vie est… le cinéma ! Voici le père, Jean-Claude, qui a commencé par passer des films sur des draps blancs en guise d’écran, cousus par son épouse Jocelyne, dans une MJC près du lac d’Annecy, en Haute-Savoie. Il a ensuite avancé dans sa passion en organisant des projections dans des villages du département grâce à son cinébus.

Voici le fils aîné, Thierry, qui a appris le métier de projectionniste sur le tas, sa sœur Céline qui tenait la caisse et la cadette Mylène qui dormait dans la camionnette quand la dernière séance se prolongeait un peu tard. Et puis, le père de famille a quitté son travail à la banque en 1992 et fait revivre une à une les petites salles de sa région.

La crise sanitaire a vidé les salles…

Pour faire plaisir à sa femme, Jean-Claude a investi dans le sud de la France en rachetant deux salles qui périclitaient. Elles ont été redressées et les enfants ont pris le relais. Thierry a repris la salle d’art et d’essai des débuts, à Villard en moyenne montagne, et Mylène est à la tête de l’Arlequin à Nyons, dans la Drôme, et du Florian, à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse.

Inauguré en mai 2019, un cinéma tout neuf, rénové pour conserver l’âme des salles d’art et d’essai. Une fréquentation en progression constante quand il a fallu s’adapter aux normes imposées par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Pour ce document, signé Marie-Pierre Farkas, Alexandre Marcellin, Henri Desaunay et Benoît Viudès, le magazine « 13h15 le samedi » (Twitter, #13h15) a suivi les aventures de cette famille Cinéma…

