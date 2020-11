Pour le « Financial Times », Macron « protège la police de ses propres excès »

Le « Financial Times », considéré comme le quotidien économique de référence en Europe, a publié ce jeudi un éditorial qui fustige « le plan autoritaire d’Emmanuel Macron pour protéger la police française ». Au cœur des inquiétudes du journal britannique : la loi sur la « sécurité globale », qui prévoit notamment de pénaliser la diffusion d’images malveillantes des forces de l’ordre.

The FT View: Protecting France’s police from their own excesses is the wrong way to provide a protective state https://t.co/vtBK6XnZ4u —FT(@Financial Times)

Le texte, au cœur d’intenses polémiques, a été adopté mardi en première lecture par l’Assemblée nationale et devrait être examiné par le Sénat courant janvier 2021. Une commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture de l’article 24 va être créée, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Outre-Manche, ce texte de loi est vu comme une stratégie assumée d’Emmanuel Macron de séduire l’électorat de droite, quitte à prendre un virage autoritaire.

Faut-il interdire de filmer les policiers ?

Un virage à droite toute

« La pandémie, une crise économique et une série d’attaques terroristes ont, naturellement, créé une aspiration à un Etat protecteur. Mais protéger la police de ses propres excès n’est pas la bonne façon de le faire », fustige le journal anglais.

Pour le quotidien britannique, il est difficile de voir le très controversé article 24 de la loi sur la « sécurité globale » comme autre chose « qu’une tentative par un gouvernement […] pour attirer les faveurs des électeurs de droite et de la police, qui militent depuis longtemps pour le droit à l’anonymat ». « La fureur suscitée par l’article 24 reflète également les sables mouvants de la politique française – et le virage à droite d’Emmanuel Macron à seulement dix-sept mois avant la prochaine élection présidentielle », poursuit le « Financial Times ».

« Emmanuel Macron a perdu la confiance de nombreux électeurs de gauche qui ont contribué à le propulser vers la victoire en 2017. Ses chances de réélection dépendent de l’élargissement de son électorat à droite de l’échiquier politique. » « La France est clairement sur la pente d’une dérive autoritaire »

Vu de l’étranger, l’image du politique « modernisateur disruptif » semble avoir été remplacée par celle d’un « conservateur français traditionnel, bien qu’avec une teinte verte ».

Des images de violences régulières

Le « Financial Times » rappelle qu’en France, « les images de violences policières sont devenues tristement familières ces dernières années », notamment depuis la crise des « gilets jaunes ».

« Lorsque la police française a démantelé par la force un camp temporaire mis en place par des migrants et des militants dans le centre de Paris cette semaine, battant ses occupants et maltraitant un journaliste, même Gérald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur, s’est dit choqué », raconte le « Financial Times ». Le ministre avait réagi sur Twitter le soir même de l’intervention polémique des forces de l’ordre.

Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je vien… https://t.co/hKwG4NL982 —GDarmanin(@Gérald DARMANIN)

Une ironie soulignée par le journal :

« Ce qui était remarquable dans le dégagement du camp de lundi soir, c’est que le tournage qui a suscité la réponse du ministre a eu lieu quelques heures avant que les parlementaires ne votent une loi [la loi sur la “sécurité globale”, NDLR.] qui pourrait rendre plus difficile la divulgation de telles images de brutalité policière. » EXCLUSIF. Le migrant jeté de sa tente par la police témoigne : « C’est ça la France ? »

Un fossé qui se creuse

Il ne s’agit pas du premier différend entre le prestigieux quotidien britannique et le chef d’Etat français. Un affrontement avait déjà eu lieu au début du mois à propos de la lutte contre l’islamisme et la laïcité en France.

Emmanuel Macron avait publié début novembre dans les colonnes du journal une tribune pour expliquer que « la France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l’islam », en réponse à un article paru quelques jours plus tôt mais retiré du site depuis.

« La crise du coronavirus va intensifier la poussée populiste et autoritaire »

Dans une longue « lettre à la rédaction », également publiée sur le site de l’Elysée, le président français s’indignait d’un article où il se dit « accusé de stigmatiser, à des fins électorales, les Français musulmans ; pire, d’entretenir un climat de peur et de suspicion à leur égard ». « Je ne laisserai personne affirmer que la France, son Etat, cultive le racisme vis-à-vis des musulmans », avait-il martelé, estimant que ses propos avaient été déformés.

« Nous n’avons pas besoin que des articles de journaux cherchent à nous diviser », avait-il conclu.