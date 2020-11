Macron dénonce « des images qui nous font honte »

Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi 27 novembre « l’agression inacceptable » du producteur noir Michel Zecler par des policiers, des « images qui nous font honte » et demandé au gouvernement de « lui faire rapidement des propositions » pour « lutter plus efficacement contre toutes les discriminations », dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

« La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme », déclare le chef de l’Etat, en réclamant « une police exemplaire avec les Français » mais aussi « des Français exemplaires avec les forces de l’ordre ».

Par « des forces de l’ordre exemplaires », Emmanuel Macron entend :

« Ceux qui font appliquer la loi doivent respecter la loi. Je n’accepterai jamais que la violence gratuite de quelques-uns entache le professionnalisme de femmes et d’hommes qui, au quotidien, assurent notre protection avec courage ». Violences policières : « La responsabilité du pouvoir est totale »

Quatre policiers ont été placés en garde à vue vendredi après-midi dans les locaux de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Trois d’entre eux, au coeur de la scène qui a fait scandale, sont notamment entendus pour « violences volontaires, en réunion, avec arme et à caractère raciste » et « faux en écriture publique », selon le parquet de Paris qui a ouvert une enquête mardi.

« On m’a dit ’sale nègre’ plusieurs fois et en me donnant des coups de poing », a dénoncé la victime qui a déposé plainte.

4 policiers en garde à vue après l’interpellation de Michel Zecler : le point sur une affaire devenue politique

Les quatre fonctionnaires sont suspendus de leurs fonctions depuis jeudi. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé jeudi soir qu’il réclamerait leur « révocation », « dès que les faits seront établis par la justice ».