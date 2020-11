l’opposition de Ferrand et Larcher à Castex va-t-elle entraîner une crise politique ?

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand (LRM), a fait part ce vendredi 27 novembre au Premier ministre, Jean Castex, de sa « vive émotion » et son « opposition » à la création d’une commission extérieure pour réécrire l’article 24 controversé de la loi « sécurité globale », qui encadre la diffusion d’images de policiers, a appris l’AFP auprès de son entourage.

Lors d’un entretien téléphonique, Richard Ferrand lui « a indiqué que s’il était loisible au gouvernement de s’entourer des éclairages qu’il souhaite recueillir, il n’appartient pas au gouvernement de substituer aux prérogatives parlementaires les travaux d’une commission extérieure », a rapporté son entourage.

« A l’encontre du fonctionnement normal »

Richard Ferrand a fait part à Jean Castex « de sa vive émotion, partagée par les députés », et lui a dit « son opposition à l’initiative consistant à confier à un organe extérieur au Parlement le soin de réécrire un texte d’une proposition de loi issue de travaux parlementaires », a encore détaillé l’entourage du président de l’Assemblée, qui va aussi saisir le chef du gouvernement par courrier.

Dans cette rare mise au point institutionnelle, le titulaire du perchoir Richard Ferrand, très proche d’Emmanuel Macron, a rappelé que « in fine, seuls les parlementaires écrivent et votent la loi ».

De son côté, le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), a demandé à Jean Castex de « renoncer à sa décision de nommer une commission consultative » pour réécrire l’article 24, dans un communiqué transmis à l’AFP. « Cela va à l’encontre du fonctionnement normal de nos institutions et c’est en totale contradiction avec les droits du Parlement », souligne le président Larcher, rappelant que la proposition de loi « est en cours de discussion au Parlement ».

« A quoi sert le Parlement ? »

Face au tollé provoqué par cet article 24 qui encadre la diffusion d’images de policiers, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé jeudi 26 novembre la création d’une « commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture » de l’article, sur proposition du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Parlementaires de gauche, de droite et d’extrême droite dénoncent ce 27 novembre une nouvelle marque de « mépris » pour leur travail de la part du gouvernement.

L’initiative a provoqué « l’étonnement » de Christophe Castaner, patron du groupe LRM à l’Assemblée, soucieux de défendre le travail parlementaire. Son homologue du MoDem Patrick Mignola a dénoncé un « comité Théodule ». « A quoi sert donc le Parlement ? », s’est encore ému le groupe Agir, autre partenaire de la majorité.

De droite à gauche

A droite, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a estimé sur Twitter que « désigner un comité Théodule pour réécrire un article de loi en plein examen est une absurdité constitutionnelle et une faute politique ». « Dans le genre mépris du Parlement, ça commence à faire beaucoup… »

Le député LR Guillaume Larrivé a répondu « pourquoi pas » à cette commission, mais « ce léger flottement » aurait pu être « évité si l’Assemblée avait été éclairée par le Conseil d’Etat et si le garde des Sceaux avait fait son job ».

Pour le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner, « cette volonté » du gouvernement de court-circuiter le parlement est « très problématique ». « En une décision, Jean Castex se désavoue, désavoue Gérald Darmanin, et plus grave : liquide le Parlement. Dangereux. Si le Premier ministre veut dissoudre l’Assemblée, qu’il le fasse dans les formes », a abondé dans un tweet le député et porte-parole du PS Boris Vallaud.

L’exécutif aussi

Les doutes gagnent aussi une partie de l’exécutif : jeudi 26 novembre au soir, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, s’est dit « scandalisé » par les images montrant un producteur de musique passé à tabac par trois policiers, largement diffusées sur les réseaux sociaux. Il a reconnu que, sans elles, « on n’aurait pas connu » cette affaire. « Il faut filmer », a-t-il conclu, en évitant soigneusement de commenter l’article 24, dont la constitutionnalité-même est mise en doute par nombre de juristes.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, Marc Fesneau, s’est également exprimé ce vendredi 27 octobre : « Il ne me semble pas que tel qu’il est rédigé, il soit de nature à empêcher la diffusion d’images telles que celles que nous avons vues lundi ou hier. »

Emmanuel Macron doit-il désormais intervenir pour empêcher un enlisement politique ? « Vite, il faut que Dieu parle ? Après on dit qu’il se mêle de tout, c’est sans fin », rejette une source au sein de la majorité. Selon un cadre macroniste, « au nom de la séparation des pouvoirs », le chef de l’Etat ne souhaite pas s’exprimer sur un texte d’origine parlementaire.

Reste que les crises sont multiples : d’abord, il s’agit de trouver une porte de sortie à l’article 24 contre lequel un nouveau rassemblement est prévu samedi 28 octobre à Paris.

Renoncer, plus sage que s’obstiner ?

Le futur projet de loi contre les séparatismes − cette fois à l’initiative du gouvernement − pourrait reprendre l’idée d’une protection face à la diffusion malveillante d’images, étendue à tous les fonctionnaires, permettant ainsi d’enterrer à peu de frais la disposition de « sécurité globale ».

« Parfois, renoncer est plus sage que s’obstiner », glisse le député LREM Hugues Renson, en convoquant le souvenir de la crise du CPE de 2006, cauchemar politique d’une ampleur depuis inégalée.

Ensuite, le chef de l’Etat doit retrouver le « en même temps » à la fois d’une fermeté régalienne incarnée par Gérald Darmanin et de la lutte contre les violences policières. Or, la tête du préfet de police, Didier Lallement, réclamée à voix haute par des députés LREM, est toujours ardemment défendue par le locataire de Beauvau.

Enfin, la question de l’autorité de Jean Castex est à nouveau convoquée. « Je pense que Gérald Darmanin profite de la faiblesse du Premier ministre », estime un député LREM qui regrette qu’Emmanuel Macron en général donne « le sentiment qu’il ne s’intéresse pas » aux parlementaires de la majorité.