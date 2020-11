L’attractivité de Marseille minée par des handicaps

Il aura fallu un an à l’Institut Montaigne et une centaine d’entretiens avec les principaux acteurs du monde économique, culturel, associatif, académique et social pour rédiger un rapport publié vendredi 27 novembre, intitulé « Construire la métropole Aix-Marseille Provence de 2030 ». La CCI, l’UPE13 et le Top 20 (qui réunit, comme son nom ne l’indique pas, la cinquantaine d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 100 millions d’euros), ont fait partie des interlocuteurs privilégiés de l’Institut.