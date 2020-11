Grammy 2021 : les nominations cinéma

Bill & Ted face the music © 2020 Patti Perret / Hammerstone Studios / Dugan Entertainment / Orion Pictures

Pour réellement apprécier les Grammy Awards, il faut être au moins aussi masochiste que mélomane. Chaque année, l’Académie américaine de musique récompense en effet les artistes dans un nombre quasiment incalculable de catégories. Pour la 63ème cérémonie, qui se déroulera le dimanche 31 janvier 2021 et qui sera animée par le présentateur Trevor Noah, elles sont carrément au nombre de 83 ! Impossible donc d’en tenir compte de façon exhaustive. Tant mieux, puisque nos connaissances musicales sont assez limitées. On ne pourra par conséquent pas vous dire si le fait de trouver nulle part sur la (très) longue liste des nommés annoncée avant-hier le nouvel album de The Weeknd constitue un scandale ou pas.

On vous relaie cependant avec plaisir les trois catégories spécifiquement réservées au cinéma ou, selon sa formulation plus large, aux médias visuels. Où l’on retrouve en partie les chanteurs et compositeurs qui avaient déjà été nommés pour la Meilleure musique ou la Meilleure chanson originales lors de la cérémonie des Oscars au mois de février dernier. Dans la première catégorie, trois films ont réussi la transition, dont celui de l’oscarisée Hildur Guðnadottir, nommée également pour le Meilleur arrangement, et du vétéran de la musique de cinéma toutes institutions confondues John Williams, qui a environ cinq fois plus de Grammies que d’Oscars, entre vingt et trente !

Du côté des chansons, le taux de conformité est un peu plus bas, aussi à cause de l’absence de la biographie filmique de Elton John, Rocketman de Dexter Fletcher, déjà éligible l’année dernière et alors modestement nommée en tant que Meilleure compilation. Ce qui a le mérite douteux de rappeler à notre mémoire l’existence du fiasco commercial Cats de Tom Hooper. Cette adaptation a priori ratée de la célèbre comédie musicale pourra donc joindre à ses six Framboises et sa nomination au Golden Globe de la Meilleure chanson celle au Grammy. Nul ne sait pour l’instant prédire l’avenir du nouveau James Bond, à la date de sortie déjà maintes fois décalée, qui peut toutefois concourir ici, puisque la chanson du générique était d’ores et déjà sortie en février dernier.

Enfin, dans cette surabondance de catégories, on trouve évidemment aussi par-ci, par-là des hommes et des femmes en lien direct avec le cinéma. Comme par exemple le Français Alexandre Desplat, nommé pour la Meilleure composition instrumentale pour un morceau de la bande originale de Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig. Ou bien le compositeur attitré des films d’animation Disney des années 1980 et ’90 Alan Menken, en lice pour le Meilleur Album de théâtre musical grâce à la nouvelle version off-Broadway de « La Petite boutique des horreurs ».

La légendaire actrice Meryl Streep a trouvé tout de même le temps – entre ses deux nouveaux films Let them talk de Steven Soderbergh et The Prom de Ryan Murphy – d’enregistrer une lecture de « La Toile de Charlotte » de E.B. White. Ce qui pourrait lui valoir son premier Grammy, au bout de cinq nominations ! Quant à la récemment oscarisée Renée Zellweger, elle devra se mesurer avec ses interprétations dans Judy de Rupert Goold dans la catégorie du Meilleur Album traditionnel pop vocal aux chanteurs professionnels que sont Harry Connick Jr., James Taylor et Rufus Wainwright.

Les nominations cinéma aux 63èmes Grammy Awards

Meilleure compilation

Bill & Ted face the music de Dean Parisot, sans date de sortie en France – Divers artistes

Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga de David Dobkin, sans date de sortie cinéma en France – Divers artistes

L’Extraordinaire Mr. Rogers de Marielle Heller, sans date de sortie cinéma en France – Divers artistes

Jojo Rabbit de Taika Waititi – Divers artistes

La Reine des neiges 2 de Chris Buck et Jennifer Lee – Divers artistes

Meilleure musique de film

1917 de Sam Mendes – Thomas Newman

Ad Astra de James Gray – Max Richter

Devenir de Nadia Hallgren, sans date de sortie cinéma en France – Kamasi Washington

Joker de Todd Phillips – Hildur Guðnadottir

Star Wars L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams – John Williams

Meilleure chanson de film

« Beautiful Ghosts » de Cats de Tom Hooper – Andrew Lloyd Webber & Taylor Swift

« Carried Me With You » de En avant de Dan Scanlon – Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth

« Into the Unknown » de La Reine des neiges 2 de Chris Buck et Jennifer Lee – Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

« No Time to Die » de Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga, sortie française prévue le 31 mars 2021 – Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell

« Stand Up » de Harriet de Kasi Lemmons, sans date de sortie cinéma en France – Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo