Le président de la République a réagi en coulisse au passage à tabac de Michel, un producteur de musique, par trois policiers samedi 21 novembre dans le 17e arrondissement de Paris. Selon les informations d’Europe 1 et de BFMTV, Emmanuel Macron, en colère, se serait dit « très choqué » après avoir vu la vidéo et aurait directement appelé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avant d’échanger en tête-à-tête.

« Il s’est entretenu pendant une quinzaine de minutes avec Gérald Darmanin pour mettre les points sur les i », indique une source proche du chef de l’Etat à BFMTV. Un autre témoin contacté par Europe 1 a souligné que le chef de l’Etat s’était montré ferme et avait réclamé « l’apaisement » et la mise en place de « sanctions très claires » à l’encontre des policiers mis en cause.

Succession de violences policières

Incarnation de la stratégie sécuritaire voulue par Emmanuel Macron en vue de la présidentielle, Gérald Darmanin est rattrapé par une succession de violences policières qui crée un émoi général, y compris au sein du gouvernement.EXCLUSIF. Le migrant jeté de sa tente par la police témoigne : « C’est ça la France ? »

Après les images « choquantes », selon les propres mots lundi 23 novembre du ministre de l’Intérieur, de l’évacuation avec violences d’un campement de migrants place de la République à Paris, c’est une vidéo du tabassage par des policiers d’un producteur de musique noir dans ses locaux qui a déclenché un tollé d’indignation.

Les policiers suspendus

Au point que Gérald Darmanin est venu s’expliquer dans le 20-heures de France 2, pour donner des gages de fermeté à l’endroit des policiers en cause. Il a annoncé ainsi qu’il demanderait leur « révocation » si la justice devait conclure à leur culpabilité. Dans la matinée, il avait demandé leur suspension à titre conservatoire. Ce qui fut fait dans la journée. Quatre fonctionnaires sont concernés.

Migrants évacués à Paris : « Les ordres donnés aux policiers face à ces exilés sont une honte »

La diffusion de cette vidéo ainsi que celles de l’évacuation du camp de migrants, place de la République, sont venues alimenter la polémique sur la loi sur la « sécurité globale » et son article 24 qui interdit la diffusion d’images pouvant mettre en danger des policiers.