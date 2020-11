Trump gracie son ex-conseiller Michael Flynn, mis en cause dans l’enquête russe

Donald Trump a annoncé mercredi 25 novembre avoir accordé une grâce à son ancien conseiller à la Sécurité nationale Michael Flynn, le premier de ses proches mis en cause dans le cadre de l’enquête russe, un geste qualifié d’« abus de pouvoir » par les démocrates.

L’ancien général de 61 ans avait plaidé coupable en 2017 d’avoir menti à la police fédérale au sujet de ses contacts avec un diplomate russe. Sa peine n’avait jamais été prononcée en raison de nombreux rebondissements dans cette affaire extrêmement politisée.

Le président américain a finalement décidé d’y mettre un terme définitif, en usant de son droit de grâce avant son départ de la Maison Blanche, le 20 janvier. « C’est mon grand honneur d’annoncer que le général Michael Flynn a bénéficié d’une grâce complète », a-t-il tweeté, alors que la presse spéculait depuis quelques jours à ce sujet.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to… https://t.co/4zoiOuWaT5

—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)