quand Macron insistait sur la responsabilité hiérarchique

Un producteur de musique noir a été passé à tabac par trois policiers dans le 17e arrondissement de Paris. Après la révélation d’images insoutenables par le média Loopsider, ce jeudi 26 novembre, la préfecture de police de Paris a confirmé que le préfet de police Didier Lallement « a saisi l’Inspection générale de la Police nationale [IGPN] sur le plan administratif » et que les trois policiers en cause ont été suspendus à titre provisoire.

Gérald Darmanin souhaite « que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais ». De son côté, l’opposition dénonce une « perte de contrôle » du ministère de l’Intérieur, à l’instar d’Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui demande le retrait de l’article 24 ou de Clémentine Autain, député LFI de Seine-Saint-Denis, qui s’interroge sur Twitter :

« Jusqu’à quand les “forces de l’ordre” vont-elles continuer à maintenir cet ordre de la force ? Comment le ministère de l’Intérieur a-t-il pu perdre à ce point le contrôle ? »

Nouveau drame en pleine polémique

Ce nouveau drame intervient dans un contexte particulièrement chargé, en pleine polémique sur la loi « sécurité globale » mais aussi après la violente évacuation d’un camp de migrants lundi 23 novembre, place de la République à Paris, ne faisant qu’alimenter les craintes des opposants à ce texte. Si la loi était déjà appliquée, il n’aurait sans doute pas été possible de montrer les violences policières qui ont émaillé l’opération.

Une opération de police tout à fait assumée par le préfet de police Didier Lallement mais dont les images ont choqué jusqu’au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pourtant grand promoteur de la loi sur la « sécurité globale ».

« Des images choquantes » : Darmanin contre « l’article 24 » ?

« Il y a une escalade dans la hiérarchie »

Alors, qu’en est-il de la responsabilité hiérarchique dans ces dérapages ? Qu’en pense le chef de l’Etat ? Une archive nous donne des éléments de réponse.

Ce 2 mars 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, présente pour la première fois son programme. Une journaliste l’interroge sur les techniques d’intervention de la police dans les quartiers. Le candidat Macron se montre ferme et en appelle « à la responsabilité hiérarchique des préfets et ministres en cas de violences policières ». Il justifie :

« Il n’y a pas d’autorité de l’Etat quand il n’y a pas d’autorité dans l’Etat. »

Voir l’archive vidéo :

« Quand il y a des violences policières faites sur le terrain, on doit donner tout éclaircissement à ces violences en demandant à la hiérarchie […] Il y a des commissaires, il y a des directeurs départementaux de la sécurité publique, il y a des préfets, il y a des ministres. Il y a une escalade dans la hiérarchie. Mais il n’y aura pas d’incident sans réponse. » SOS police, Beauvau ne répond plus

Le 5 mai 2017, soit deux jours avant de remporter l’élection face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron persiste et signe, déclarant sur Mediapart qu’il mènerait « une politique de tolérance zéro à l’égard de toute dérive ou de toute forme de violence » :

« Je le redis ici, je serai intraitable, et ce que je ne comprends pas c’est qu’on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Il faut qu’il y ait des procédures judiciaires mais il faut ensuite qu’il y ait une responsabilité policière et administrative quand il y a des comportements déviants. »

Aux yeux des opposants à Emmanuel Macron, le démarquage progressif de l’exécutif par rapport aux engagements du candidat des « marcheurs » de 2017 est le signe d’une inquiétude à l’approche de la présidentielle de 2022. Un opposant à la loi sur la « sécurité globale » qui manifestait à Montpellier estime :

« C’est un calcul opportuniste du gouvernement, dans le seul but de préparer dans un an et demi le duel Macron-Le Pen. Le but de Macron est de droitiser le débat au maximum. » Macron dans la spirale infernale de la défaite ?

Louis Morice, avec Mélody Locard