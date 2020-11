Marlène Schiappa débarque sur TikTok sous les moqueries des internautes

« Salut à toi jeune entrepreneur ! » Non, ce n’est pas l’influenceur suisse largement moqué sur les réseaux sociaux qui revient. Ces mots sont lancés par Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en charge de la Citoyenneté, pour annoncer son arrivée sur la plateforme vidéo TikTok.

Marlène Schiappa se lance sur TikTok. Je n’ai pas les mots… https://t.co/2As9ppcjVY —kevboucher(@Kevin Boucher)

La vidéo est accompagnée du hashtag #laquestionestviterépondue. Une blague un peu has been, mais visiblement toujours efficace. « OK boomer », répondent certains, moqueurs, sur les réseaux sociaux. D’autant plus que la vidéo semble filmée dans une qualité déplorable.

Bon alors déjà Marlène Schiappa sur TikTok y’a rien qui va mais en plus ils l’ont filmée avec un grille-pain la pauvre. Un désastre.?? —Ephyzio(@Marlon™️)

Les gens qui disent « salut à toi jeune entrepreneur » quand ils arrivent sur tiktok, ils disent aussi « face de bouc »… https://t.co/R6yY6ebg4N —korrrig(@korig)

Who run the world ?

Clin d’œil à ses précédentes fonctions – elle a été secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes de 2017 à 2020 –, passe en fond sonore le tube « Run the World (Girls) » de Beyoncé.

Perso je trouve plus rassurant de voir Marlène Schiappa sur TikTok que dans un Ministère. —Vegual1(@Vegual)

Comme Britney Spears, she did it again. Dans ses livres, dans sa prestation des « Monologues du vagin », dans ses nombreuses participations à des émissions d’infotainement douteuses… Marlène Schiappa n’a jamais boudé un bon coup de buzz, même du côté du bad. La voilà, à nouveau, servie.