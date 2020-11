Jeu Concours THE WRETCHED : Indice #4

Le saviez-vous ? Dans The Wretched, la monstrueuse créature – qui vous filera sans le moindre doute des cauchemars pendant une semaine – est inspirée d’une légende issue du folklore anglais, et bien connu dans le Dane Hills, à l’ouest de la ville de Leicester : la légende de Black Annis. On raconte donc que Black Annis est une vieille femme toute ratatinée au visage bleu avec de longues griffes, des dents jaunes et un seul œil. Elle se transformerait en chat démon et mangerait les enfants.

Selon la légende, Black Annis vit dans une grotte, qu’elle aurait elle-même creusée dans la roche, à mains nues. D’autres versions disent qu’elle vit dans un chêne qui faisait partie d’une forêt qui couvrait jadis les environs. Elle se nourrit de chair humaine, mais plus particulièrement de celle des enfants qui traîneraient dans les rues de Dane Hills quand il fait nuit.

Pire que ça : en plus de les bouffer, elle leur enlève la peau et les démembre avant de disperser leurs os dans la montagne et sèche les peaux afin de s’en servir comme vêtements. On raconte aussi qu’elle aurait kidnappé des bébés des environs pour les manger, les enlevant en passant par la fenêtre avec ses longs bras. Et vous vous plaigniez de votre belle-mère ?

Heureusement cela dit, toutes les sorcières de fiction ne sont pas aussi monstrueuses et malveillantes. C’est même parfois c’est tout l’inverse… Gentilles ou méchantes, les sorcières ont souvent été utilisées au cinéma et à la télévision. Ne serait-ce que dans nos pages, on pourra en découvrir dans Les sorcières de Salem, Les sorcières du bord du lac, The vvitch, Satanic Panic, Le livre perdu des sortilèges ou encore dans Les démons de Jess Franco… Mais pas dans Salem. Parce que la série adaptée de Stephen King ne traite pas de sorcières, mais de vampires…

The Wretched sera disponible en Blu-ray, DVD et VOD le 2 décembre sous les couleurs de Koba Films.

