Inde: heurts entre la police et des agriculteurs mécontents des réformes

La police indienne a fait usage jeudi de gaz lacrymogènes et de canons à eau lors de heurts avec plusieurs milliers d’agriculteurs qui voulaient aller manifester à New Delhi contre les récentes réformes des marchés agricoles.

La condition paysanne est une question politique majeure en Inde où deux Indiens sur trois vivent en zone rurale. Les suicides d’agriculteurs se comptent par milliers ces dernières années en raison de l’endettement et de la sécheresse.

Jeudi, la police a tenté d’empêcher des agriculteurs venus manifester depuis l’Etat du Pendjab (Nord) de franchir un pont accédant à l’Haryana à environ 200 km de New Delhi.

Certains des manifestants, armés de bâtons et de pierres, ont jeté à l’eau des barrières de protection installées par la police, laquelle a lancé des gaz lacrymogène et actionné des canons à eau, ce qui a accru la colère des manifestants.

Après deux heure de face-à-face qui ont provoqué un gros embouteillage sur l’une des autoroutes indiennes les plus fréquentées reliant la capitale à plusieurs Etats septentrionaux, la police a fini par autoriser le passage des marcheurs vers la capitale.

En vertu de réformes adoptées fin septembre, les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non plus seulement sur les marchés régulés par l’Etat (les « mandis ») avec des prix fixés.

Le Premier ministre Narendra Modi avait salué « une transformation complète du secteur de l’agriculture » qui bénéficiera à « des dizaines de millions d’agriculteurs ».

Mais le parti du Congrès, principal parti d’opposition qui détient le pouvoir au Pendjab et a soutenu les manifestations, accuse ces réformes de mettre les paysans à la merci des gros acheteurs privés, sans aucun pouvoir de négociation.

Des paysans indiens marchent vers New Delhi pour manifester contre des réformes des marchés agricoles, à Ambala le 26 novembre 2020 (AFP – -)

« Cela fait près de deux mois que les paysans manifestent pacifiquement au Pendjab sans aucun problème », a déclaré jeudi le ministre en chef de cet Etat, Amarinder Singh.

Il a demandé au parti de M. Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP, nationaliste hindou), de donner pour instructions dans les Etats qu’il dirige comme l’Haryana « de ne se pas se laisser aller à utiliser la manière forte contre les paysans ».

Au Pendjab, les paysans qui manifestent ont bloqué depuis près de deux mois la circulation des trains avant de céder à la pression du public et du gouvernement et de lever leurs barrages.