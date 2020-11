Gotham Awards 2020 : les nominations

The Assistant © 2019 Ty Johnson / 3311 Productions / Bellmer Pictures / Bleecker Street Media Tous droits réservés

Avec chaque nouvelle annonce du gouvernement, la réouverture des cinémas en France se concrétise un peu plus. On pourrait alors être tenté de considérer que d’ici trois semaines, tout reviendra petit à petit à la normale. Or, cette année 2020, placée sous le signe de l’épidémie du coronavirus, a décidément fait en sorte que plus rien ne sera comme avant. Même pas une chose aussi anodine que la saison des prix de cinéma. Celle-ci aurait déjà dû être en cours depuis un certain temps, avec notamment l’annonce des principales associations de critiques d’outre-Atlantique fin novembre, début décembre. Puisque le contexte sanitaire est encore plus tendu aux États-Unis qu’en Europe, le calendrier des récompenses de fin d’année a été fortement modifié.

Traditionnellement parmi les premiers à annoncer leurs choix, l’association The Independent Filmmaker Project basée à New York a néanmoins maintenu un emploi du temps à peu près conforme au cycle annuel. Ainsi, elle a annoncé les nominations pour ses 30èmes Gotham Awards il y a deux semaines, le jeudi 12 novembre. La cérémonie devrait avoir lieu le lundi 11 janvier 2021 à Cipriani Wall Street à New York, sous la forme hybride entre présentateurs sur place et invités à distance qui est désormais la norme.

Depuis toujours attaché à promouvoir le cinéma américain indépendant, The Independent Filmmaker Project a dû chercher ses nommés plus que les années précédentes du côté des services de vidéo en ligne. Une tendance qui devrait se confirmer lors des annonces à venir, comme dans quatre mois, le lundi 15 mars 2021, celle des 93èmes Oscars. Même si l’on ne partage pas l’avis du vénérable magazine hollywoodien Variety, qui voit déjà Netflix triompher avec jusqu’à cinq candidats dans la catégorie du Meilleur Film, voire un monopole historique chez les Meilleures actrices, force est de constater que cette saison 2020/21 sera à part.

Comme par exemple en matière de disponibilité sur grand écran vers chez nous des films nommés aux Gotham Awards. Au vu de la frilosité des producteurs américains, très peu d’entre eux ont déjà eu droit à une sortie cinéma, à l’exception notable des six nommés dans la catégorie du Meilleur Film international ! En termes de parité, les cinq nommés dans la catégorie du Meilleur Film sont excessivement exemplaires, puisqu’ils ont tous été réalisés par des femmes.

Comme d’habitude, les nominations ont été votées par divers comités, composés de trente-cinq journalistes et programmateurs de festivals. Les lauréats seront déterminés par des jurys de professionnels du cinéma. Le Prix du public, quant à lui, sera choisi parmi les vingt films nommés dans les principales catégories par les membres de l’association.

First Cow © 2019 Allyson Riggs / IAC Films / Film Science / A24 Tous droits réservés

Les nominations aux 30èmes Gotham Awards

Meilleur Film

The Assistant de Kitty Green, sans date de sortie en France

First Cow de Kelly Reichardt, sans date de sortie en France

Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hittman

Nomadland de Chloé Zhao, sortie française le 24 février 2021

Relic de Natalie Erika James

Meilleure actrice

Nicole Beharie dans Miss Juneteenth, sans date de sortie en France

Jessie Buckley dans Je veux juste en finir, sans date de sortie cinéma en France

Carrie Coon dans The Nest, sans date de sortie cinéma en France

Frances McDormand dans Nomadland, sortie française le 24 février 2021

Youn Yuh-jung dans Minari, sans date de sortie en France

Never Rarely Sometimes Always © 2020 Angal Field / Cinereach / Rooftop Films / BBC Films /

Universal Pictures International France Tous droits réservés

Meilleur acteur

Riz Ahmed dans Sound of Metal, sortie française le 30 décembre

Chadwick Boseman (†) dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Jude Law dans The Nest, sans date de sortie cinéma en France

John Magaro dans First Cow, sans date de sortie en France

Jesse Plemons dans Je veux juste en finir, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur scénario

40 ans Toujours dans le flow par Radha Blank, sans date de sortie cinéma en France

Bad education par Mike Makowsky, sans date de sortie cinéma en France

First Cow par Jon Raymond et Kelly Reichardt, sans date de sortie en France

Fourteen par Dan Sallitt, sans date de sortie en France

The Vast of Night par James Montague et Craig Sanger, sans date de sortie cinéma en France

Nomadland © 2020 Cor Cordium Productions / Hear Say Productions / Highwayman Films /

Walt Disney Studios Motion Pictures France Tous droits réservés

Meilleur Film international

Bacurau (Brésil) de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Martin Eden (Italie) de Pietro Marcello

Mignonnes (France) de Maïmouna Doucouré

Le Peuple loup (Irlande) de Tomm Moore et Ross Stewart, sortie française le 16 décembre

Sans signe particulier (Mexique) de Fernanda Valadez, sortie française le 16 décembre

Une grande fille (Russie) de Kantemir Balagov

Meilleur Documentaire

76 days de Hao Wu, Weixi Chen et Anonymous, sans date de sortie en France

A Thousand Cuts de Ramona S. Diaz, sans date de sortie en France

City Hall de Frederick Wiseman

Our Time Machine de Yang Sun et S. Leo Chiang, sans date de sortie en France

Time de Garrett Bradley, sans date de sortie en France

Relic © 2020 Scott McAulay / Carver Films / Nine Stories Productions / Star Invest Films Tous droits réservés

Meilleur nouveau réalisateur (Prix Bingham Ray)

Radha Blank pour 40 ans Toujours dans le flow, sans date de sortie cinéma en France

Channing Godfrey Peoples pour Miss Juneteenth, sans date de sortie en France

Carlo Mirabella-Davis pour Swollow

Andrew Patterson pour The Vast of Night, sans date de sortie cinéma en France

Alex Thompson pour Saint Frances, sans date de sortie en France

Meilleure révélation masculine ou féminine

Jasmine Batchelor dans The Surrogate, sans date de sortie en France

Kingsley Ben-Adir dans One Night in Miami, sans date de sortie cinéma en France

Sidney Flanigan dans Never Rarely Sometimes Always

Orion Lee dans First Cow, sans date de sortie en France

Kelly O’Sullivan dans Saint Frances, sans date de sortie en France