Donald Trump ne compte pas lâcher. Malgré de nombreux revers après avoir déposé des recours pour dénoncer un scrutin « frauduleux » et contester les résultats de l’élection, le président américain a de nouveau appelé mercredi 25 novembre ses partisans à « inverser » le résultat du scrutin, plus de deux semaines après l’annonce de la victoire de son rival démocrate, Joe Biden.

Speaking on the phone to the Pennsylvania state senate hearing, Donald Trump has claimed that the Democrats « cheate… https://t.co/cuNZZJlAxs

