Derrière la guéguerre entre Hidalgo et les écolos, la pomme de discorde de la gauche

Encore ? Oui, encore ! C’est en effet la deuxième fois, après l’« affaire Girard » cet été, que la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo et ses alliés écologistes lavent leur linge sale sur la place de l’Hôtel de Ville. A la suite d’un imbroglio autour du projet de donner à une rue ou à une place parisienne le nom de Samuel Paty, l’édile a dénoncé sur BFM TV le « relativisme culturel » de certains élus verts et lancé : « Chacun doit être au clair avec son rapport à la République. »

Outré que l’on puisse insinuer que les Verts n’appartiennent pas à « l’arc républicain », le secrétaire national d’EELV, Julien Bayou, a en retour accusé la maire de Paris sur RFI d’avoir « insulté tous les écologistes », lui demandant de retirer ses propos et de présenter des excuses…

Dispute picrocholine ? Que nenni : il faut au contraire voir dans cet épisode un précipité chimiquement pur, dans l’éprouvette parisienne, d’un clivage qui empoisonne la gauche en France. Dans un camp, on trouve les leaders socialistes et certains leaders verts sur la ligne « universaliste ». Pour eux, les valeurs de la République – laïcité, liberté d’expression, égalité femme-homme… – sont inaliénables et doivent s’appliquer également à tous les citoyens, avec fermeté. Il est crucial de les défendre par la loi face aux funestes projets de l’islamisme politique.Olivier Faure : « L’ADN de la gauche, c’est la défense de la laïcité »

Olivier Faure exprimait cette opinion dans nos colonnes le 24 novembre, affirmant « l’ADN de la gauche, c’est la défense de la laïcité ». Yannick Jadot ne nous disait pas autre chose, en appelant à ne rien céder aux groupes religieux qui veulent « sortir des lois de la République ». Il avait alors choqué son parti en lançant : « Le burkini, ça n’a rien à faire dans une piscine ! »

En phase avec leur base électorale ?

Pour l’autre camp, celui de la « gauche culturelle », la progression du communautarisme serait d’abord le fruit des échecs de cette République une et indivisible. Selon eux, l’universalisme a failli, puisqu’il a laissé s’installer d’insupportables inégalités sociales – voire un racisme institutionnel – dont les musulmans sont les premières victimes. Combattre l’islam radical par des mesures musclées revient donc à stigmatiser injustement ces populations.

C’est la position largement partagée au sein de La France insoumise, mais aussi de la direction d’EELV, qui avait ainsi fustigé le discours d’Emmanuel Macron aux Mureaux, début octobre :

« Il ne s’est agi que de stigmatiser la communauté musulmane […]. Car ce “séparatisme” que le président dénonce est en réalité le fruit de la politique néolibérale dont il est le digne héritier. » EXCLUSIF. Anne Hidalgo aux écologistes : « Il n’y a rien d’indépassable, pas de difficultés insolubles »

Mais les dirigeants écologistes sont-ils vraiment en phase avec leur base électorale ? Selon un récent sondage Odoxa, 78 % des sympathisants EELV pensent que la loi séparatisme présentée début décembre par le gouvernement est une bonne chose, contre 76 % pour les Français en général.

« Il n’y a rien d’indépassable, pas de difficultés insolubles entre nous et les élus verts », nous déclarait le 23 novembre Anne Hidalgo, soucieuse d’apaiser les tensions au sein de sa majorité municipale. On aimerait la croire, tant le destin politique de la social-écologie – aux régionales de 2021 et à la présidentielle de 2022 – dépendra de sa capacité à sortir par le haut de ces mauvaises querelles.