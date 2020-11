« C’est ça la France ? »

Il s’appelle Mohammad, il est afghan et est âgé de 23 ans. Il pensait obtenir de l’aide, et notamment un hébergement, en manifestant pacifiquement dans un camp provisoire installé place de la République, à Paris, lundi 23 novembre au soir. Il s’est retrouvé sur des images tournant en boucle dans les journaux télévisés : alors que le jeune homme était installé à l’intérieur de sa tente, on voit un agent des forces de l’ordre s’emparer violemment de sa petite maison de toile et la déchirer. Le voilà jeté par terre comme un malpropre.

Des policiers sortent directement des réfugiés en train de se reposer dans les tentes. #Republique https://t.co/9lAELHi1fL —RemyBuisine(@Remy Buisine)

Il en reste interloqué : « J’ai été choqué », explique-t-il dans sa langue natale, devant une distribution d’aide alimentaire dans le 18e arrondissement parisien, où « l’Obs » l’a retrouvé.

« Je ne pensais pas que le policier utiliserait la force. J’étais là juste pour montrer qu’on était obligé de dormir dehors et pour demander un hébergement parce qu’il faisait froid. Ça se passe comme ça en France ? »

La scène et d’autres du même acabit, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont choqué. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a même diligenté une enquête de l’IGPN, la « police des polices », avec le paradoxe habituel : les migrants, qui sont sous sa responsabilité, ne sont pas tous mis à l’abri comme ils sont censés l’être. Mohammad est devenu le symbole, malgré lui, de ce qui a des airs de