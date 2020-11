Trump gracie Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale

WASHINGTON (Reuters) – Donald Trump a gracié mercredi Michael Flynn, son ancien conseiller à la Sécurité nationale, qui avait admis en 2017 avoir menti au FBI durant l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

« J’ai le grand honneur d’annoncer que le général Michael T. Flynn a obtenu une grâce complète. Félicitations au général Flynn et à sa formidable famille, je sais que vous allez passer un Thanksgiving vraiment fantastique », a écrit sur Twitter le président américain.

Aux termes de l’accord de plaider coupable négocié en 2017, Flynn risquait une peine maximale de six mois d’emprisonnement en échange de sa coopération à l’enquête du procureur Mueller sur l’ingérence présumée de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et une possible collusion entre la campagne Trump et des représentants russes. Mentir au FBI est un délit passible d’une peine allant jusqu’à cinq ans de prison.

Il avait ensuite dit vouloir renoncer à cette reconnaissance de culpabilité.

