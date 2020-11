Test DVD : Benny & Joon

Depuis la mort accidentelle de leurs parents, Benny s’occupe de sa soeur Joon, fragile et asociale, sujette à des accès de rage et de violence qui font fuir leur entourage. L’arrivée de Sam, jeune illettré presque muet qui a adopté les manières et le costume de Buster Keaton, va bouleverser la vie du frère et de la soeur.

[3.5/5]

Jeune femme vivant à Spokane, dans l’état de Washington, Juniper Pearl, Joon pour les intimes, passe son temps à peindre et à lire. A mettre le feu aussi, ajoute son frère Benjamin. Et il sait de quoi il parle, Benny : il sait que sa sœur souffre d’une maladie mentale qui peut l’amener à être dangereuse pour elle-même ou pour son entourage, il sait qu’il est impératif que quelqu’un puisse surveiller ses faits et gestes 24 heures sur 24. Il sait aussi que le comportement parfois violent de Joon a fait fuir les unes après les autres les différentes auxiliaires de vie qu’il avait engagées pour s’occuper d’elle. Car si, depuis qu’il a choisi de prendre soin de Joon à la suite du décès de leurs parents dans un accident de voiture, il a sacrifié sa vie personnelle, il s’est refusé à avoir une vie sentimentale, il est même allé jusqu’à refuser systématiquement les invitations à diner lancées par de charmantes clientes, Benny, étant propriétaire d’un garage, doit laisser la garde de sa sœur à une tierce personne lorsqu’il est au travail. Il y aurait bien sûr la solution consistant à placer Joon dans un établissement spécialisé, il y pense, mais la décision est difficile à prendre tellement il appréhende la réaction de sa sœur. Et puis, un beau jour, alors que Benny a confié la garde de Joon à des amis, la voilà qui perd gros dans une de ces parties de poker très spéciales qui, souvent, occupent leurs loisirs : Mike, celui qui a gagné, exige que Benny et Joon accueillent chez eux son cousin Sam qui, dit-il, ne cesse de lui pourrir la vie. Sacré personnage que ce Sam : totalement excentrique, un look à mi chemin entre Charlot, Buster Keaton et Harold Lloyd, un don exceptionnel pour le mime lui permettant de reprendre certaines scènes de leurs filmographies, une écriture malhabile et des fautes d’orthographe à foison. Véritable imbécile heureux ou dissimulateur, le doute est permis ! Sam peut-il devenir le nouvel auxiliaire de vie de Joon, voire même un peu plus ? Benny pourra-t-il entamer un nouvel épisode de son existence, pourquoi pas aux côtés de Ruthie, une jeune femme qui a essayé de percer à Hollywood et qui travaille dorénavant dans un fast food de la ville ?

Pour qui connait ses classiques du cinéma muet, Benny & Joon apporte de sympathiques clins d’œil : en plus de la tenue et de la dégaine de Sam, qui le place quelque part entre Charlie Chaplin et Buster Keaton, on retrouve « la danse des petits pains », en provenance de La ruée vers l’or de Charlie Chaplin, le sketch du mouchoir collé (Harold Lloyd dans ça t’la coupe), et des scènes plus ou moins acrobatiques que le réalisateur est allé chercher chez Buster Keaton. Il n’est peut-être pas inutile de préciser que Barry Berman, le scénariste avait été clown dans une vie antérieure. Toutefois, Benny & Joon n’est pas qu’une comédie loufoque, loin de là : c’est aussi une comédie sentimentale et un film dans lequel chacun des personnages principaux a une fêlure particulière. Pour Joon, c’est particulièrement évident : une artiste schizophrène qui peut se retrouver à un carrefour en train de régler la circulation affublée d’un masque et d’un tuyau de plongée, avec une raquette de ping pong à la main. D’un autre côté, elle souffre d’être trop maternée et de devoir sans arrêt suivre les décisions prises par d’autres. Par son frère, en particulier, un homme dont on arrive à se demander s’il ne fait pas tout pour maintenir sa sœur dans la situation de dépendance qui est la sienne afin de ne pas avoir de questions à se poser sur sa propre existence et, en particulier, sur d’éventuels élans de son cœur. Et Sam, son excentricité, son mutisme et, qui sait, un côté dissimulateur ? Est-il vraiment intellectuellement déficient ou bien fait-il semblant ? Une scène apporte le trouble à ce sujet : alors qu’on l’a vu écrire à sa mère de la main gauche, très maladroitement et en accumulant les fautes d’orthographe, on le retrouve devant remplir une fiche pour postuler à un emploi. Dans un premier temps, il s’apprête à écrire de la main droite, puis, sentant qu’on le regarde, il se ravise et il écrit maladroitement son prénom de la main gauche. Quant à Ruthie, c’est sans doute la plus « normale » des 4, sa fêlure à elle étant de ne pas avoir réussi à se faire une place à Hollywood.

Les 4 personnages principaux sont tous plutôt jeunes et les comédiens et les comédiennes qui les interprètent le sont donc aussi. Johnny Depp avait 29 ans lorsqu’il a interprété le rôle de Sam dans Benny & Joon, un film qui se situe entre Arizona Junior et Gilbert Grape dans sa filmographie. Il est tout à la fois beau, drôle et émouvant, ce qu’on peut résumer par « prodigieux ». Mary Stuart Masterson avait 26 ans lorsqu’elle a interprété le rôle de Joon, mais, ayant commencé à tourner dès l’âge de 10 ans, elle avait déjà une filmographie conséquente lors du tournage. Sans surjouer, elle compose parfaitement les différentes facettes de son personnage. Agée de 32 ans, Julianne Moore avait davantage tourné dans des séries que dans des films de cinéma lorsque le rôle de Ruthie lui a été proposé. Quant à Aidan Quinn, le plus âgé des 4, 33 ans au moment du tournage, le rôle de Benny lui va comme un gant.