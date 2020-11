L’octroi des titres de séjour dans l’UE

Carte et comparatif

La rédaction, mis à jour par Agnès Faure

L’Union européenne a délivré plus de 3,2 millions de nouveaux titres de séjour en 2018 à des ressortissants extra-européens. Un chiffre record depuis le début de la collecte de données en 2008 par Eurostat.

Pour Eurostat, un titre de séjour ou permis de résidence désigne toute autorisation valide pour au moins trois mois émise par les autorités d’un Etat membre et permettant à un citoyen ressortissant d’un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire. Cela exclut donc les visas de courts séjours (inférieurs à 3 mois), pour tourisme, voyage d’affaires ou des visites familiales et privées. D’autre part, Eurostat prend uniquement en compte les titres délivrés à une personne pour la première fois (nouveaux permis de résidence), les renouvellements sont donc exclus de ces chiffres.

En France, un titre de séjour est un « document assurant la reconnaissance par l’autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national pour un ressortissant étranger majeur. Un titre de séjour se définit par sa nature juridique, son motif d’admission et sa durée de validité« .

Hausse globale des titres de séjours octroyés

En 2018, un peu plus de 3,2 millions de nouveaux permis de résidence ont été délivrés dans l’Union européenne (en comptant le Royaume-Uni, encore membre jusqu’au 31 janvier 2020). Ce nombre a augmenté de 0,4 % (soit 13 000) par rapport à 2017 et poursuit la tendance à la hausse observée sur les trois dernières années.

Les titres de séjour les plus délivrés en 2018 sont ceux en raison de motifs familiaux (28 %), puis ceux pour des raisons liées à l’emploi (27 %) et ceux pour des raisons d’éducation (20 %). Le reste des titres de séjour (24 %) a été délivré pour des motifs variés, tels que l’installation pour la retraite, la protection internationale (notamment l’asile), les raisons humanitaires (liées à la situation médicale) ou encore l’exercice de la fonction de diplomate. Par rapport à 2017, l’éducation et les motifs variés ont été moteurs de l’augmentation du nombre de titres de séjours octroyés en 2018.

Les motifs familiaux sont les plus nombreux dans l’ensemble de l’UE et sont arrivés en tête dans 10 Etats membres, principalement en Espagne (52 %), en Italie (51 %) et en Belgique (50 %). L’emploi est arrivé en tête des motifs dans 13 États membres, notamment en Croatie (90 % de tous les titres de séjour délivrés dans ce pays), en Lituanie (77 %), en Slovénie (71 %) et en Slovaquie (66 %). Les titres de séjour délivrés pour raison professionnelle ont diminué de 12 % par rapport à 2017, une première depuis 2012, mais l’emploi reste le deuxième motif d’octroi au sein de l’UE en 2018. L’éducation, quant à elle, est la principale raison de délivrance de titres de séjour en Irlande, représentant 60 % d’entre eux. Au Royaume-Uni, cette part s’élevait à 42 % en 2018. Les autres motifs, dont la demande de protection internationale dominaient dans trois Etats membres : Autriche (54 %), Bulgarie (44 %) et Allemagne (40 %).

La France, elle, octroie principalement des titres de séjour pour des raisons familiales (36,6 %), d’éducation (31,5 %), d’emploi (12,8 %) et d’autres motifs (19,2 %). Elle se situe au-dessous de la moyenne européenne en termes de délivrance de titres de séjour par rapport à sa population.

Proportionnellement au nombre d’habitants, le pays ayant délivré, de loin, le plus de titres de séjour est Malte (35,4 titres de séjour pour 1 000 habitants). Viennent ensuite Chypre (24,1) la Pologne (16,7) et la Slovénie (14,3). A l’opposé, ceux qui ont délivré le moins de titres de séjour sont la Roumanie (0,8 titres de séjour pour 1 000 habitants), la Bulgarie (1,7) et la Grèce (3,3). La moyenne de l’Union européenne est de 6,3 titres de séjour accordés par millier d’habitants.

Les pays bénéficiaires des titres de séjour

En 2018, les citoyens d’Ukraine (527 864 bénéficiaires, soit 16,3 % du nombre total de nouveaux titres de séjour délivrés dans l’UE) restent ceux qui ont reçu le plus grand nombre de permis, devant les citoyens de Chine (206 230, soit 6,4 %) et d’Inde (197 253, soit 6,1 %). Avec la Syrie, la Biélorussie, le Maroc, les Etats-Unis, le Brésil, la Turquie et la Russie, plus de la moitié (54 %) des nouveaux permis de résidences délivrés au sein de l’UE l’ont été aux ressortissants de ces dix pays.

Les raisons de délivrance de permis de séjour diffèrent d’une nationalité à l’autre. Parmi les dix premières nationalités bénéficiaires de permis dans l’Union en 2018, les Ukrainiens ont bénéficié de titres de séjour principalement pour des raisons liées à l’emploi (65 % des nouveaux permis de résidence délivrés en 2018 à des Ukrainiens), les Chinois pour des motifs liés à l’éducation (67 %), les Marocains pour des raisons familiales (61 %), tandis que les autres raisons étaient prédominantes pour les Biélorusses (74 %) et les Syriens (68 %).

Certaines nationalités de bénéficiaires de permis de résidence se trouvent très concentrées dans certains Etats membres. Sur le demi-million d’Ukrainiens qui ont reçu un titre de séjour dans l’UE en 2018, plus des trois quarts (78 %) ont été enregistrés en Pologne, tandis que 92 % des 138 000 Biélorusses en ayant eu un sont également en Pologne. Sur les 206 000 citoyens de Chine bénéficiaires d’un permis de résidence, la moitié ont été délivrés au Royaume-Uni. Pour les Indiens, cette part est de 38 % et de 36 % pour les Américains. Quant aux 174 000 Syriens, ils ont été majoritairement (71 %) enregistrés en Allemagne, comme les Turcs (29 %) et les Russes (17 %).