Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ne mangeaient pas de viande, que celles-ci soient végétariennes ou végétaliennes, étaient plus à risque de fractures, notamment au niveau des hanches. Si ce risque reste faible, celui-ci pourrait s’expliquer par le fait que les amateurs de produits carnés consomment plus de calcium et de protéines.





