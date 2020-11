François Hollande propose que le PS soit rebaptisé « Socialistes »

Le PS bientôt rebaptisé ? C’est en tout cas la proposition émise par Olivier Faure, secrétaire général du parti, mardi 24 novembre au micro de France-Inter. « C’est un débat que je souhaite provoquer maintenant », a-t-il indiqué.

Olivier Faure : « L’ADN de la gauche, c’est la défense de la laïcité »

Il faut « sans tabou nous poser toutes les questions », en particulier celle du « nom » du PS, un nom « aujourd’hui mal compris, rattaché à des mesures, des époques, et qui ne dit plus ce que nous sommes devenus ». Mais aussi « la question des institutions propres » du PS, de son « fonctionnement, ses pratiques », et de son « projet ».

.@faureolivier veut un débat sur le changement de nom du @partisocialiste : « Il est aujourd’hui mal compris, il ne… https://t.co/v2qTEq61HK—franceinter(@France Inter)

François Hollande propose « Socialistes »

Lors d’un conseil national du PS mardi 24 novembre, son premier secrétaire Olivier Faure a réitéré l’idée que son parti pourrait, « pourquoi pas », changer de nom. « Réinventons le mouvement socialiste pour en continuer l’histoire », a-t-il plaidé.

La mort de Samuel Paty sera-t-elle un « tournant » pour la gauche ? Faure, Jadot, Mélenchon, Benbassa… nous répondent

François Hollande a également apporté sa contribution au débat. L’ancien président de la République a suggéré au parti de prendre le nom de « Socialistes », mercredi 25 novembre auprès de l’AFP, en marge d’un déplacement dans un collège et un lycée de Coubevoie (Hauts-de-Seine), où il est venu parler aux élèves de laïcité.

De son côté, l’ancien ministre de l’Economie Michel Sapin ne s’est pas prononcé, préférant affirmer sa famille politique.

« Que le travail passe par un débat sur le nom, ça fait partie du marketing d’une marque un peu dévalorisée. Je ne suis pas attaché à un nom. »

Un débat de longue date

Le débat sur le changement de nom du parti ne date pas d’hier. En 2017, Stéphane Le Foll proposait au micro de RTL que le PS soit renommé « les Socialistes », une proposition similaire à celle de François Hollande aujourd’hui.

L’ancien Premier ministre Manuel Valls se faisait aussi le chantre de cette idée il y a plus de dix ans déjà. En 2014, le HuffPost a recensé toutes les fois où Manuel Valls plaidait pour ce changement. « Le mot de la gauche est le plus beau mot qu’on puisse aujourd’hui porter », expliquait-il déjà en 2007.

Olivier Faure, le socialiste qui rêve d’un « Printemps de la gauche et de l’écologie »

« Parti socialiste, c’est daté. Ça ne signifie plus rien. Le socialisme, ça a été une merveilleuse idée, une splendide utopie », indiquait-il encore en 2008. Dans un entretien à « l’Obs » en 2014, il définissait la gauche comme devant être « pragmatique, réformiste et républicaine », sans utiliser le terme… « socialiste ».