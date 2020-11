European Film Awards 2020 : les nominations

Berlin Alexanderplatz © 2020 European Film Academy e. V. Tous droits réservés

En ce mois de novembre 2020, l’Europe toute entière se bat contre l’épidémie du coronavirus, avec plus ou moins d’adresse politique et d’efficacité sanitaire selon les pays. Dans un tel contexte tendu sur l’ensemble du continent, il aurait sans doute été impensable de tenir la cérémonie des European Film Awards comme prévu à Reykjavik. La capitale islandaise devra par conséquent patienter jusqu’en 2022 pour accueillir le gratin du cinéma européen, la cérémonie revenant à Berlin l’année prochaine comme le veut la tradition. L’Académie du cinéma européen a donc dû s’adapter à la situation. Elle l’a fait en optant pour toute une semaine de festivités virtuelles. Celles-ci culmineront avec l’annonce des lauréats dans les principales catégories le samedi 12 décembre à 20h00 depuis le Futurium dans la capitale allemande.

C’est également dans ces catégories reines que les nominations ont été annoncées, toujours au format virtuel, le mardi 10 novembre dernier, en partenariat avec le Festival du Film Européen de Séville. Les autres heureux élus sont respectivement déjà connus depuis le mardi 27 octobre pour les comédies, le mardi 20 octobre pour les films d’animation et le jeudi 8 octobre pour la découverte. Enfin, le principe salami prévaudra de même lors des annonces des lauréats de la 33ème cérémonie, puisque celle des prix techniques aura lieu le mercredi 9 décembre, celle du court-métrage le lendemain et celle du film d’animation et de la comédie le vendredi 11 décembre, toujours à 20h00, à suivre en direct sur le site de l’Académie.

Afin de donner une plus grande visibilité au cinéma européen en ces temps de crise, le nombre des nominations a été augmenté à six au lieu de cinq dans certaines catégories. Les plus de 3 800 membres de l’Académie auront donc l’embarras du choix pour désigner le successeur de La Favorite de Yorgos Lanthimos, le grand gagnant de la cérémonie l’année dernière.

Les nominations aux 33èmes European Film Awards

Meilleur Film

Berlin Alexanderplatz (Allemagne) de Burhan Qurbani, sortie française le 14 avril 2021

La Communion (Pologne) de Jan Komasa

Drunk (Danemark) de Thomas Vinterberg

Martin Eden (Italie) de Pietro Marcello

Ondine (Allemagne) de Christian Petzold

The Painted Bird (République Tchèque) de Vaclav Marhoul, sans date de sortie en France

Meilleur réalisateur

Agnieszka Holland pour Le Procès de l’herboriste, sortie française prévue le 30 juin 2021

Jan Komasa pour La Communion

Pietro Marcello pour Martin Eden

François Ozon pour Été 85

Maria Sødahl pour Hope, sans date de sortie en France

Thomas Vinterberg pour Drunk

Meilleure actrice

Ane Dahl Torp dans Charter, sans date de sortie en France

Paula Beer dans Ondine

Natasha Berezhnaya dans Dau.Natasha, sans date de sortie en France

Nina Hoss dans Petite sœur, sortie française le 10 mars 2021

Andrea Bræin Hovig dans Hope, sans date de sortie en France

Marta Nieto dans Madre

Meilleur acteur

Bartosz Bielenia dans La Communion

Goran Bogdan dans Otac, sans date de sortie en France

Elio Germano dans Je voulais me cacher, sortie française le 30 décembre

Luca Marinelli dans Martin Eden

Mads Mikkelsen dans Drunk

Viggo Mortensen dans Falling, sortie française le 30 décembre

Meilleur scénario

Adults in the Room par Costa-Gavras

Berlin Alexanderplatz par Martin Behnke et Burhan Qurbani, sortie française le 14 avril 2021

La Communion par Mateusz Pacewicz

Drunk par Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm

Martin Eden par Pietro Marcello et Maurizio Braucci

Sages comme une image par Fabio D’Innocenzo et Damiano D’Innocenzo, sans date de sortie en France

Meilleur documentaire

Acasa My Home (Roumanie) de Radu Ciorniciuc, sans date de sortie en France

L’Affaire Collective (Roumanie) de Alexander Nanau, sans date de sortie en France

The Cave (Danemark) de Feras Fayyad, sans date de sortie en France

Gunda (Norvège) de Victor Kossakovsky, sans date de sortie en France

Petite fille (France) de Sébastien Lifshitz, sans date de sortie cinéma en France

Saudi Runaway (Suisse) de Susanne Regina Meures, sans date de sortie en France

Meilleur court-métrage

Genius Loci (France) de Adrien Mérigeau

Nachts sind alle Katzen grau (Suisse) de Lasse Linder

Past perfect (Portugal) de Jorge Jacome

Sun Dog (Belgique) de Dorian Jespers

Uncle Thomas Accounting for the Days (Portugal) de Regina Pessoa

Meilleur Film d’animation

Calamity Une enfance de Martha Jane Cannary (France) de Rémy Chayé

Josep (France) de Aurel

Klaus (Espagne) de Sergio Pablos, sans date de sortie cinéma en France

The Nose or the Conspiracy of Mavericks (Russie) de Andrey Khrzhanovsky, sans date de sortie en France

Meilleure découverte – Prix Fipresci

Full Moon (Bosnie-Herzégovine) de Nermin Hamzagic, sans date de sortie en France

Gagarine (France) de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, sortie française le 6 janvier 2021

Instinct (Pays-Bas) de Halina Reijn, sans date de sortie en France

Isaac (Lituanie) de Jurgis Matulevicius, sans date de sortie en France

Jumbo (France) de Zoé Wittock

Sole (Italie) de Carlo Sironi

Meilleure comédie

Ladies of Steel (Finlande) de Pamela Tola, sans date de sortie en France

Un triomphe (France) de Emmanuel Courcol, sortie française le 20 janvier 2021

Ventajas de viajar en tren (Espagne) de Aritz Moreno, sans date de sortie en France