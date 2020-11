Dupond-Moretti joue le jeu de la « transparence »

On saura tout sur ses revenus, à l’euro près, depuis 2014. La surface exacte de chacun de ses biens immobiliers. L’adresse, certes, ne figure pas, mais le département où ils se trouvent, si. La France entière pourra même savoir dans quelle voiture le ministre circule et quelle est sa marque de moto préférée (spoiler : la Harley-Davidson).

On imagine le calvaire d’Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste de renom devenu ministre de la Justice en juillet dernier, au moment de remplir ses déclarations de patrimoine et d’intérêts. Lui qui fustigeait la transparence (la « transPERcence ») déplorait de devoir montrer à tous le détail de ses revenus alors qu’il les cachait à ses propres enfants pour ne pas qu’ils se prennent pour des « fils de bourgeois ».

Mais voilà, c’est fait, il les a quand même remplies, comme il s’y était engagé. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP) les a publiées mardi 24 novembre, en même temps que les autres déclarations des ministres nommés au gouvernement en juillet dernier.D’avocat à ministre, la métamorphose à marche forcée d’Eric Dupond-Moretti

Un patrimoine immobilier bien fourni

Eric Dupond-Moretti, qui rappelle souvent qu’il travaille depuis l’âge de 14 ans, sans avoir hérité de rien, est l’un des ministres les plus riches du gouvernement Castex, revenus et patrimoines confondus.

En 2019, d’après ses déclarations, le ministre a gagné 857 000 euros net, soit un peu plus de 70 000 euros par mois. Ses revenus d’avocat lui ont rapporté le plus gros (650 000 euros) mais ses prestations en tant qu’acteur de théâtre ont complété son salaire (89 000 euros versés par le Théâtre de la Madeleine par exemple), tout comme ses livres. Pas d’activités de consultant ou de bénévole. En 2015, année la plus faste des cinq dernières, l’avocat avait gagné 1, 1 million d’euros de revenus. Il n’avait alors aucun autre complément de salaire, seul un versement de droits d’auteurs de 11 000 euros des Editions Michel Lafon.

Côté patrimoine, la liste est plus longue. Et on imagine – à nouveau – les grimaces du ministre obligé de se prêter à ce déballage qu’il considère « populiste ». Au rayon immobilier, la liste est bien fournie : Deux appartements à Paris : l’un de 100 m2, détenu à 50 %, et un autre de 200m2, acheté en 2010 pour 1,8 million d’euros et estimé aujourd’hui à 2, 8 millions. Dupond-Moretti possède également une maison dans les Hauts-de-France, où il a grandi, un appartement en Corse et une maison de 300 m2 dans les Alpes-Maritimes. Au total, son patrimoine immobilier a été évalué à un peu plus de 6,5 millions d’euros. Sans compter un pied-à-terre en Italie de 40 m2, détenu à 50 %.

Dernier volet, et c’est celui qui habituellement fait le plus causer dans les chaumières : « les biens mobiliers divers de plus de 10 000 euros » et les « véhicules à moteur. » On se souvient du camping-car de Jean-Marc Ayrault. On se souviendra, c’est presque certain, de la Bentley d’Eric Dupond-Moretti, acheté 55 000 euros en 2017. De son bateau, amarré dans un port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ou peut-être de ses deux montres, une Rolex (13 000 euros) et une Journe (25 000 euros.) « C’est peut-être très “cliché” les montres, voitures de luxe, maison sur la Riviera, mais pour un avocat pénaliste qui a très bien réussi sa vie professionnelle, il n’y a rien de surprenant ou de choquant dans ce patrimoine », commente une robe noire.