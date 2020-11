une entreprise invente un purificateur d’air efficace contre le coronavirus

C’est une innovation qui tombe à point nommé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une entreprise de Ploudalmézeau, dans le Finistère, a créé un purificateur d’air qui semble efficace contre le virus responsable du Covid-19. La machine, qui ressemble à une grosse armoire en métal, récupère l’air par le bas et le remonte à travers plusieurs filtres Le premier retient de grosses particules, et deux autres retiennent des particules plus petites que celles du Sars-CoV2.

Mais la particularité de ce purificateur d’air est d’utiliser des lampes UV pour tuer virus et bactéries. « D’une part on intercepte les particules, d’autre part on élimine l’ADN du virus pour éviter qu’il se reproduise », explique Gaël Le Noret, chef de projet. Le prix va de 7 000 à 12 000 euros, et le développement n’a commencé qu’il y a quelques mois. Et même si la production n’a pas encore débuté, 70 clients se sont déjà signalés dont des cinémas ou des salles de concert.

Le

Les autres sujets du