Lettre ouverte à Roselyne Bachelot sur le drame du spectacle vivant

Madame la Ministre,

Depuis le début de l’année, nous traversons une crise sanitaire sans précédent.

Tous les secteurs de la société sont touchés et nous déplorons plus de 45 000 morts. Les conséquences à venir sur l’économie, le marché du travail sont à peine imaginables. Nous avons besoin de penser ensemble ce que nous traversons, de nous référer à l’Histoire, de nous projeter dans le futur qui est notre présent. La littérature, le cinéma, la danse, le théâtre, les musées, les arts ont toujours été les outils nécessaires pour accomplir ce travail. Tout cela est aujourd’hui à l’arrêt. Nous devons surmonter cet obstacle.

En ce qui concerne le théâtre, après un premier confinement où les administrations et les salles étaient fermées, nous avons pu en juin reprendre notre activité. Et dès la rentrée de septembre, les théâtres ont su s’organiser pour réouvrir. Nous avons accepté avec humilité de jouer devant des jauges réduites, de retrouver les spectateurs masqués, eux-mêmes contraints mais heureux d’être là grâce aux protocoles sanitaires. Et nous croyons que cette crise traversée, ils seront encore là.

Nous voici dans un deuxième épisode de l’épidémie où les théâtres sont de nouveau fermés, mais où les répétitions sont autorisées. La peur de perdre le lien si difficile à créer avec le spectateur nous oblige à nous « réinventer » et c’est naturellement que nous nous tournons vers d’autres moyens pour faire entendre le théâtre : enregistrements de lectures, débats, diffusion de captations… tout cela vient apporter du contenu. Mais ces outils existaient déjà et le renouvellement n’est pas exactement à cet endroit.

La vraie nouveauté c’est l’utilisation des plateformes (Facebook, YouTube etc.) et les captations en streaming avec diffusion en direct. Ce direct qui donnerait la possibilité au spectateur d’assister à un spectacle « vivant » ? Mais l’arrivée de ces plateformes et du streaming dans nos pratiques, nous oblige à en accepter les règles actuelles comme le comptage du nombre de vues pendant la diffusion et les commentaires en direct des spectateurs derrière leurs écrans.

Nous pouvons nous demander si ce nombre de vues fluctuant ne conduira pas à une mise à l’écart des spectacles qui n’auront pas été « validés » par un suivi important, légitimant ainsi leur éviction. Nous n’oublions pas non plus les artistes qui n’ont pas la chance de pouvoir s’exprimer, interdits de lieux, d’argent, désespérément seuls. Ce caractère immédiatement mesurable des présences/absences du public sur les réseaux, peut devenir une arme bien dangereuse. Le rôle du Théâtre Public n’est-il pas précisément de s’affranchir des lois du marché ?

Quant aux commentaires permanents des spectateurs derrière leurs écrans, ils sont l’exact opposé de ce que propose le Théâtre. Ces gens ont besoin de liens, comme on les comprend ! Nous portons aussi cette humanité et le lien nous fait également défaut. Mais en exprimant leur présence en flux continu et souvent de manière inappropriée, ils perturbent la perception du spectacle. Nous ne pouvons nous résoudre à valider ce palliatif qui enlève le sens, la valeur que le théâtre apporte depuis des siècles.

Oui : cela n’a rien à voir avec le Théâtre.

Le théâtre est un lieu ritualisé où deux communautés séparées se retrouvent, où l’une suspend son activité et l’autre la déploie. Celle qui vient regarder l’activité de l’autre a consenti ce temps d’écoute pendant lequel elle vient se voir elle-même. Dans ce présent et ce silence, les acteurs se déploient. Depuis 7 000 ans, le théâtre est organisé de cette manière. Maintenant qu’une pathologie du lien s’est installée dans notre quotidien, la réponse faite avec l’utilisation de l’outil numérique nous accable et nous inquiète.

Cette situation exceptionnelle nous éclaire sur les dérives possibles de l’utilisation de ces moyens de diffusion. Ce sont des solutions de secours dangereuses dont la banalisation pourrait conduire à la disparition progressive des salles de spectacle. Comment accepter que ces plateformes exonérées d’impôt bénéficient gratuitement du meilleur de ce que produisent les institutions culturelles ? N’est-ce pas une aberration ?

Comment se fait-il que le service public via les réseaux de France 2, France 3 ou Arte, n’en soit pas le relais privilégié ? Ne pourrait-on utiliser un lien à usage limité (type Viméo) avec code d’accès dont l’obsolescence serait décidée par le théâtre ? Sur une plateforme dédiée où le visionnage ne serait pas pollué par les commentaires immédiats ?

Il n’est pas admissible que les réseaux sociaux soient les seuls bénéficiaires économiques de ces diffusions. Il est grand temps de réglementer les droits des acteurs, des auteurs, des metteurs en scène et les conditions de diffusion dans ce cadre.

Le drame que nous vivons aujourd’hui c’est l’enfermement dans lequel nous sommes contraints. Les lieux où s’exerce la démocratie sont fermés. Alors, comment transformer un moment extrêmement négatif en un moment extrêmement positif ? N’est-il pas temps de trouver des remèdes face aux nouveaux démiurges ?

Nous sommes là, vivants, tremblants mais toujours debout.

Nous vous prions, Madame la Ministre, dans ce moment inédit, dont nous pressentons déjà qu’il marque un tournant dans l’Histoire des Hommes, de nous accompagner en réouvrant ces lieux où la Culture est vivante ainsi que d’ouvrir dès à présent une réflexion sur le danger que représentent ces plateformes sur le long terme, en travaillant à la protection des artistes qui sont la richesse vibrante de notre pays.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions, Madame la Ministre, de recevoir l’expression de nos respectueuses salutations.

Caroline Proust et Alain Fromager

Les premiers signataires :

Arnaud Laporte : journaliste

Jean-Pierre Darroussin : acteur

Gildas Milin : auteur, directeur de l’ENSAD

Jonathan Zaccaï : acteur

Simon Abkarian : acteur, auteur, metteur en scène

Alain Françon : metteur en scène

Dominique Valadié : actrice

Corinne Masiero : actrice

Dimitri Tolstoï : photographe

Renaud Van Ruymbeke : juge d’instruction

Michèle Bernier : comédienne

Pascal Légitimus : acteur

Ariane Ascaride : comédienne

Anne Landois : scénariste

Bruno Gaccio : producteur auteur

Charles Berling : comédien, metteur en scène, directeur de théâtres

Nicolas Briançon : acteur, metteur en scène

Moshe Leiser : metteur en scène

Bruno Solo : comédien

Elisabeth Quin : journaliste

Reda Kateb : acteur

Jean-Pascal Zadi : acteur réalisateur

Thierry Godard : acteur

Tewfik Jallab : acteur

Mathilda May : actrice

Tania de Montaigne : auteure

Maurice Barthélémy : acteur réalisateur

Philippe Lelièvre : acteur

Olivier Loustau : réalisateur

Guillaume Pigeard de Gurbert : professeur de philosophie

Michel Bompoil : comédien

Frédéric Bourboulon : producteur

Natacha Régnier : comédienne

Florence Loiret-Caille : actrice

Fred Bianconi : comédien

Amira Casar : actrice

Anne-Laure Gruet : comédienne

Pierre Cassignard : comédien

Florette Hayot : productrice

Samuel Le Bihan : comédien

Johana Preïss : actrice

Arthur Jugnot : acteur, metteur en scène

Nagui : animateur, producteur

Stéphane Foenkinos : metteur en scène réalisateur

Pierre Rochefort : acteur, chanteur

Anne Benoit : actrice

Gwendoline Hamon : comédienne

Laurent Gamelon : comédien

Jean-Pierre Malignon : comédien

Didier Caron : comédien

Gilbert Thiel : juge d’instruction

Stéphane Wojtowicz : comédien

Annie Mercier : actrice

Caroline Vigneaux : comédienne

Mata Gabin : chanteuse, Comédienne

Jaques Verzier : comédien

Véronique Ros de la Grange : chorégraphe

Nathalie Besançon : comédienne

Romane Bohringer : actrice

Violaine Brebion : comédienne

Léna Bréban : comédienne

Yasmine Chouaki : journaliste, productrice

Denis Schlotter : technicien théâtre national de Strasbourg

Raymond Blumenthal : producteur

Sylvain Jacques : musicien

Stéphanie Murat : réalisatrice

Emmanuelle Escourrou : comédienne

Etienne Saldès : chef opérateur

Bénédicte Guiho : directrice de casting

Hélène Médigue : comédienne réalisatrice

Jérôme Fansten : auteur scénariste

Claire Choffel-Picelli : Éclairagiste intermittente

Bruno Bléger : directeur technique

Philippe Guérin : comédien

Johann Riche : musicien

David Clavel : metteur en scène

Søren Prévost : comédien

Geneviève Flaven : auteur metteur en scène

Florence Pernel : actrice

Dominique Pinon : comédien

Virginie Lemoine : comédienne

Pierre Berriau : acteur

Anna Novion : réalisatrice

Guillaume Durieux : comédien, metteur en scène

Lubna Azabal : actrice

Stanislas Stanic : comédien

Nico Morcillo : musicien

Cécile Brune : comédienne

Filipe Gomes Almeida : directeur technique

Glenn Marausse : comédien

Hector Cabello-Reyes : Realisateur auteur

Gilles Taschet : scénographe

Gérard Watkins : comédien, auteur, metteur en scène

Pauline Devinat : comédienne.

Laëtitia Eïdo : comédienne

Patrick Azam : comédien

Eric de Montarlier : comédien, auteur-réalisateur

Tatiana Vialle : metteuse en scène, directrice de casting

Thomas Janny : professionnel de l’humanitaire

Panchika Velez : metteuse en scène

Isabelle Linnartz : comédienne, autrice et metteuse en scène

Marie Dubois : réalisatrice

Déborah Grall : comédienne

Sabine Pakora : autrice comédienne

Thomas Gilou : auteur réalisateur

Laëtitia Lacroix : comédienne

Serge Avedikian : auteur metteur en scène comédien

Ludovic Berthillot : comédien

Pauline Seigland : productrice

Elsa Bouchain : comédienne

Niels Dubost : comédien

Jackie Fryszman : scénariste

Emilie Grandperret : autrice réalisatrice

Constance Demontoy : directrice de casting

Bérénice André : autrice réalisatrice

Claire Nebout : comédienne

Camille Toubkis : monteuse

Joséphine de Meaux : comédienne réalisatrice

Clotilde Courau : comédienne

Nicolas Lasnibat : auteur réalisateur

Magali Richard-Serrano : réalisatrice

Samir Guesmi : comédien réalisateur

Mathieu Nenny : auteur monteur

Nozha Khouadra : comédienne

Emilie Dequesne : comédienne

Nathalie Chéron : directrice de casting

Jocelyne Deverchère : autrice comédienne

Edmée Millot : productrice

Cyrill Viallon : chorégraphe

Arnaud Ducret : acteur

Anne Conti : comédienne metteur en scène

Stéphane Debac : acteur

Frédérique Moidon : agent artistique Armédia

Louis-Do de Lencquesaing : acteur, réalisateur

Isabelle Nanty : actrice, réalisatrice

Pascal Demolon : acteur

Franck Renaud : metteur en scène et réalisateur

Serpentine Teussier : comédienne

Christine Citti : comédienne

Jean-Louis Martinelli : metteur en scène

Maï-Do Hamisultane Lahlou : autrice, psychiatre

Anne-Laure Sanchez : comédienne

David Clavel : auteur, metteur en scène

Laurent Vacher : metteur en scène

Gaëlle Billaut-Danno : comédienne

Frédéric Fage : metteur en scène

Salomé Diénis-Meulien : actrice

Sandrine Le Berre : comédienne

Anne Azoulay : actrice réalisatrice

Anne Girouard : actrice

Julie Gavras : réalisatrice

Frédéric Cambon : directeur artistique

Thomas Baumgarner : auteur, producteur

Julia Faure : actrice

Stéphane Butel : acteur

Charlotte Clamens : actrice

Lucienne Perry : docteur en histoire de l’Art, essayiste

Sandrine Bourgouin : scripte

Laurent Spielvogel : acteur

Julien Séri : réalisateur, producteur

Baya Rehaz : actrice

Jean-François Perrier : acteur

Rebecca Manzoni : journaliste

Emmanuel Négrier : Directeur de recherche CNRS

Mathilde Monnier : chorégraphe

Moïra Vautier Chapdelaine : productrice

Vanessa Liautey : comédienne

Samuel Glaumé : comédien